Alberto Angela, Ulisse il piacere della scoperta/ Puntata speciale dedicata a "I Promessi Sposi"

Alberto Angela torna con la nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta: la prima puntata del 7 aprile sarà dedicata ai luoghi de I promessi sposi di Alessandro Manzoni.

20 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Dopo il grande successo ottenuto con Meraviglie – La penisola dei tesori, Alberto Angela torna con la nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta. Sarà un’edizione diversa dalle precedenti perché Alberto Angela darà spazio anche i capolavori della letteratura offrendo così agli studenti un modo nuovo di studiare. Per conoscere la letteratura e la storia, infatti, spesso non bastano i libri. Visitare i luoghi dei romanzi storici della letteratura italiana può essere molto più utile ed è quello che ha pensato Alberto Angela dopo l’incontro con un docente. A svelare i segreti di quella che sarà la nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta è stato proprio Alberto Angela ai microfoni di Tv, Sorrisi e canzoni.

PUNTATA SPECIALE DI ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA DEDICATA AI PROMESSI SPOSI

La prima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta andrà in onda sabato 7 aprile, in prima serata su Raitre e sarà dedicata al capolavoro di Alessandro Manzoni ovvero “i promessi sposi”. Alberto Angela, partendo dalla storia di Renzo e Lucia, mostrerà al pubblico i luoghi del romanzo storico, ambientato nell’Italia del 1600 durante la dominazione spagnola. Alberto Angela visiterà i luoghi del romanzo manzoniano raccontando la storia dei due innamorati che dovettero affrontare grandi sfide per poter stare insieme. Inoltre, Angela cercherà anche di rispondere ad alcune domande che accompagnano da sempre il romando di Alessandro Manzoni. Chi era l’Innonimato? Chi era Don Rodrigo? Esistono delle tracce della Monaca di Monza? Tante curiosità a cui Alberto Angela cercherà di rispondere fornendo una chiave di lettura diversa del famoso romanzo.

ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA: LE ALTRE PUNTATE

Di cosa si occuperà, poi, Alberto Angela nelle altre puntate di Ulisse, il piacere della scoperta? Nella puntata del 14 aprile, si parlerà di scienza e medicina con il corpo umano. Gli argomenti delle successive puntate, poi, saranno la storia della Regina Elisabetta, gli oceani e i luoghi meno conosciuti di Roma. Il 5 aprile, la nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta sarà anticipata da una puntata speciale che andrà in onda in seconda serata e mostrerà al pubblico tutti i preparativi per la realizzazione della nuova stagione di un programma che appassiona sempre più italiani.

