Alessia Mancini/ Video, Francesca Cipriani è la sua nuova rivale? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018: mentre l'ex velina sembra non gradire alcuni aspetti di Francesca Cipriani, Rosa Perrotta analizza il carattere della rivale.

Alessia Mancini è riuscita a vivere una settimana all'Isola dei Famosi 2018 lontana dalle solite polemiche. L'eliminazione di Rosa Perrotta - anche se parziale - le ha permesso infatti di eliminare una forte rivale alle Honduras, oltre a possibili tensioni. Del gruppetto di contestatori rimane quindi solo Marco Ferri, ma sembra che sia l'ex velina che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne abbiano impegnato parte degli ultimi giorni a parlare del carattere dell'altra. In particolare, Alessia ha confrontato la sua visione sulla concorrente napoletana con Amaurys Perez in occasione della giornata su Isla Bonita. Sembra tuttavia che qualche altra naufraga abbia già preso il posto dell'annosa rivale di Alessia Mancini: Francesca Cipriani. Approfittando della sua assenza, la Mancini si è infatti lanciata in qualche confidenza con gli uomini del gruppo, facendo notare come sia la meno incline a mettersi in gioco per la routine quotidiana. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

LA RICETTA SEGRETA PER UN RISO PERFETTO

Il riso perfetto? Alessia Mancini sembra avere una sua ricetta segreta con cui deliziare i palati dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Un vanto per l'ex velina ed un'abilità del resto che le riconoscono anche gli altri Naufraghi. Bianca Atzei non ha potuto fare a meno di notare che la bontà del riso dipenda molto da chi sia il cuoco di turno, mentre per la Mancini è una questione di principio: il suo è uno dei migliori delle Honduras. Per questo vorrebbe vedere Jonathan Kashanian all'opera, intento a mostrare le sue abilità di fronte al fuoco. Di contro l'ex inviato di Verissimo ha cercato di carpirle il segreto per la cottura perfetta, soprattutto per la quantità di acqua dolce e salata da utilizzare per una riuscita ottimale. Alessia ha scelto di condividere i segreti del suo successo: tutto sembra ruotare attorno ad una brocchetta d'acqua dolce da aggiungere a metà cottura. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

I DUE DIFETTI DELL'EX VELINA SECONDO ROSA PERROTTA

Lontano dagli occhi di Alessia Mancini, una concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 sembra non aver deposto l'ascia di guerra. L'ex velina ovviamente non sa che Rosa Perrotta si trova sull'Isola che non c'è con Elena Morali nè che stia analizzando a fondo il suo carattere. Per l'ex tronista napoletana sono infatti evidenti due tratti del carattere della rivale: lo spiccato odio per le donne e l'egoismo. Una delle teorie di Rosa riguarda infatti la possibilità che la Mancini abbia sempre avuto da ridire con le Naufraghe per via di una presunta rivalità al femminile. Senza considerare l'egoismo che avrebbe dimostrato di fronte alle varie scelte imposte dagli autori e dalle dinamiche fra i concorrenti. Durante una chiacchierata con la Morali, la Perrotta ha infatti ricordato come spesso la Mancini difettasse anche nella suddivisione del cibo. Clicca qui per vedere il video di Rosa Perrotta su Alessia Mancini.

