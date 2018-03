Alessia Marcuzzi/ Chi è Marta? Saluta in diretta la bambina della struttura "Casa di Edo"

Alessia Marcuzzi saluta in diretta all'Isola dei Famosi 2018 Marta, ma chi è? Si tratta di una bambina, purtroppo malata, conosciuta nella struttura "Casa di Edo"

20 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

Tra cannagate, prove ricompensa e nuovi naufraghi, Alessia Marcuzzi approfitta di un momento durante la nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018 per fare un saluto speciale. "Ciao Marta" urla in diretta la Marcuzzi, un saluto che non tutti riescono a capire a chi sia realmente rivolto. Marta è una bambina, purtroppo, malata che Alessia Marcuzzi, assieme ad Elena Santarelli, ha di recente conosciuto all'interno di una struttura dedicata ai bambini come Marta. Casa di Edo è il nome della struttura, realizzata dall’associazione Edoardo Marcangeli e nata subito dopo la scomparsa prematura del piccolo Edo.

LA VISITA DELLA MARCUZZI ALLA CASA DI EDO

Si tratta di una struttura che nasce con la volontà di aiutare e dare un sostegno alle famiglie che hanno i loro bambini ricoverati nella struttura ospedaliera del Bambino Gesù di Roma. Qui pochi giorni fa, Elena Santarelli e Alessia Marcuzzi hanno fatto una sorpresa ad alcuni bambini e hanno trascorso del tempo assieme alla piccola Marta, tra giochi, risate e una divertente cena. Un momento davvero speciale, che la Marcuzzi ha voluto ricordare, salutandola in diretta questa sera all'Isola dei Famosi.

