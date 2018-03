Amici 17/ Verso il serale: Emma vicina alla maglia verde? Luca Vismara in crisi

Amici 17, anticipazioni e news verso serale: dopo Einar e Lauren, Emma Muscat, spinta dal pubblico, potrebbe essere la prossima allieva ammessa al serale. Luca vismara sempre più in crisi.

20 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Emma Muscat

Il 7 aprile è sempre più vicino e sale la febbre per l’inizio del serale di Amici 17 intorno al quale vige il massimo riserbo. Ad oggi, infatti, Maria De Filippi non ha ancora svelato i nomi dei coach che guideranno le squadre e l’unica certezza è la presenza di Luca Tommassini nel ruolo di direttore artistico al posto di Giuliano Peparini. Anche i nomi degli allievi che riusciranno a conquistare la maglia verde sono incerti. Gli unici già sicuri di far parte del serale di Amici 17 sono Einar e Lauren. Il primo ha conquistato la maglia verde grazie ad una sfida interna con Carmen mentre Lauren dopo aver vinto la sfida contro Daniele. Entrambi sono al settimo cielo e, presto, potrebbero essere raggiunti da altri allievi. In base alla classifica di gradimento del pubblico, infatti, dovrebbe far parte del serale anche Emma Muscat. La cantante, pur avendo una voce bellissima ed essendo tecnicamente perfetta, non è tuttavia, il primo nome dei professori. Emma, però, potrebbe accedere al serale proprio grazie al sostegno del pubblico o con una sfida interna, magari proprio con Carmen che è il primo nome di Carlo di Francesco.

LUCA VISMARA IN CRISI, LASCERA’ LA SCUOLA?

Chi è sempre più lontano dal serale di Amici 17 è Luca Vismara. Il cantante è finito ai margini della scuola non solo per le scelte dei professori, ma anche per i gusti dei compagni. Il cantante è sempre più in crisi e, durante un momento di sfogo, ha confessato a Carmen di non avere più gli stimoli giusti per restare nella scuola. Il cantante andrà via? Esattamente come Luca, anche Grace non ha molta fiducia nella possibilità di conquistare una maglia verde. Chi, invece, ha da rimproverarsi qualcosa è sicuramente Nicole. La cantante era il primo nome di Paola Turci che, delusa dal suo atteggiamento e non vedendo in lei la grinta necessaria per emergere sugli altri, ha cambiato idea sostenendo l’accesso al serale di Einar che ha, poi, effettivamente conquistato la maglia verde. Tra i ballerini, invece, sono in bilico Vittorio e Filippo mentre Valentina può contare sul sostegno del pubblico e di Garrison e Bill Goodson che avendo già al serale il loro primo nome ovvero Lauren potrebbero spingerla verso la fase più importante del programma di Maria De Filippi.

