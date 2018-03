Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez/ “Lui non ha fatto nulla con Cecilia Capriotti!” (Isola dei Famosi)

Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez protegge il marito dal corna-gate dell'Isola dei Famosi 2018: ecco le sue parole e le molteplici smentite di Cecilia Capriotti.

20 marzo 2018 Valentina Gambino

Angela Rende, la moglie di Amaurys lo protegge dal gossip

Dopo il canna-gate per L’Isola dei Famosi è anche arrivato il momento del corna-gate che ha visti protagonisti – a loro insaputa – Cecilia Capriotti e Amaurys Perez, rei (in base al gossip), di essersi intrattenuti piacevolmente in Honduras. Tornando in Italia, la showgirl ha avuto modo di smentire ma prima è arrivato il lungo sfogo di Angela Rende, la moglie dello sportivo cubano. Raggiunta ai microfoni di FanPage, la donna si è detta dispiaciuta, non credendo ad una sola parola dell’intera questione. “Amaurys non ha fatto nulla” – ha esordito – affermando di conoscerlo da 15 anni. “Se avesse voluto tradirmi non avrebbe aspettato le telecamere – continua Angela - Non ho mai avuto alcun sospetto su di lui, mai pensato che mi abbia mancato di rispetto. Amaurys è un uomo dai sani principi, auguro a mia figlia di trovare un uomo come mio marito”. Poi la moglie di Perez ha dichiarato di essere sicura al 100% delle sue parole anche se: “Amaurys ha dormito sotto le coperte con Cecilia. Era la prima settimana sull’Isola e hanno dormito tutti sotto le coperte attaccati, ma potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla, io lo conosco”.

Angela Rende, intervistata da FanPage sulla spinosa questione “corna-gate”, afferma anche di non sapere il motivo dietro questa indiscrezione. Successivamente ha perfino precisato che circolerebbero due versioni differenti della questione, una con protagonista Cecilia Capriotti e l’altra con Alessia Mancini: “Prima dicono che è accaduto in villa, e lì Alessia Mancini dormiva in camera con Eva – me l’hanno detto loro stesse – mentre Amaurys dormiva in un’altra stanza. L’unica volta in cui maschi e femmine hanno dormito insieme è stato nella prima settimana sull’isola. La stessa Eva Henger ha specificato che non parlava di Alessia Mancini”. Poi la moglie di Amaurys ha svelato che il marito non la prenderà bene. Domenica pomeriggio intanto, Cecilia Capriotti ha smentito nuovamente l’ipotesi: “Sono amica della moglie, il mio compagno è amico di Amaurys e gli ha addirittura detto di dormire vicino a me sull’Isola perché lei soffre un po’ di ansia. Senza togliergli nulla Amaurys non è neanche il mio tipo”. La questione è stata definitivamente archiviata dopo l’ipnosi di Giucas Casella che le ha rifatto la domanda e lei ha nuovamente smentito che la cosa possa essere mai accaduta. Questa sera Angela Rende sarà presente in puntata? Staremo a vedere!

