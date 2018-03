BEAUTIFUL/ Anticipazioni 20 marzo: Steffy viene accusata di tentato omicidio?

Anticipazioni Beautiful, puntata 20 marzo: Sheila Carter è stata colpita da Steffy, approfitterà della situazione a suo vantaggio? Ridge cerca di mantenere il segreto sul suo bacio a Quinn.

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Quali conseguenze avrà il confronto tra Steffy e Sheila nella puntata di Beautiful di oggi? Dopo avere rintracciato il segnale del cellulare di Eric, infatti, la Forrester è corsa insieme a Liam nell'albergo in cui il nonno si è rifugiato. Qui lo ha trovato in compagnia della sua ex moglie, che ha cercato di tessere le sue trame per convincerlo a non tornare a casa. La situazione è sfuggita presto di mano alla figlia di Ridge, che a causa di un'incomprensione ha pensato che Sheila avesse un'arma e fosse pronta a sparare. È stata lei stessa, quindi, ad anticipare i tempi e a ferirla di striscio. Per qualche secondo avremo il timore che alla Carter accada qualcosa di grave e che dunque Steffy possa finire in carcere con l'accusa di tentato omicidio ma fortunatamente la situazione si ricomporrà senza gravi conseguenze.

BEAUTIFUL: RIDGE CONFESSA IL TRADIMENTO?

Nella puntata di Beautiful di oggi, Sheila riuscirà a rimediare da sola alla piccola ferita causata dal colpo di Steffy. E, se pensate che approfitterà di quanto accaduto per portare a termine la sua vendetta contro i Forrester, vi sbagliate di grosso. Assisteremo esattamente al contrario: la Carter, infatti, non denuncerà Steffy, anche quando il colpo d'arma da fuoco verrà udito dagli altri ospiti dell'hotel. Cercherà quindi di dimostrare di essere cambiata, rappresentando una sorta di eroina agli occhi di Eric, sempre più succube degli intrighi della ex moglie. Dopo il grande spavento, invece, Steffy sarà più che mai decisa a scoprire per quale motivo il nonno abbia deciso di andarsene da casa e interrogherà Ridge, nella speranza che la verità venga finalmente svelata. E se in un primo momento lo stilista continuerà a mantenersi vago sullo sviluppo dei fatti, alla fine cambierà idea...

