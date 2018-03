BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE/ La foto che toglie ogni dubbio: la modella non è incinta ma...

Belen Rodriguez ha accompagnato Andrea Iannone in Qatar per la gara della MotoGp, confermando quanto la coppia sia unita e innamorata a due anni dall'inizio della relazione.

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

La trasferta in Qater di Belen Rodriguez e Andrea Iannone è giunta al termine. Domenica il pilota della Suzuki ha gareggiato nella prima gara della nuova stagione della MotoGp, piazzandosi al nono posto. Un risultato che non lo ha soddisfatto fino in fondo, come lui stesso ammesso ai microfoni di Motograndprix.motorionline.com: "Se confrontiamo la prestazione di oggi con quella dello scorso anno devo ammettere che abbiamo migliorato. Non sono davvero soddisfatto del risultato, ma ho sentito confidenza con la GSX-RR e sento che ha un potenziale". Come altre splendide mogli e compagne dei piloti, anche Belen Rodriguez si trovava ai box per supportare il suo fidanzato, con il quale dimostra di essere legatissima. La coppia tornerà ora in Svizzera per qualche giorno, nella nuova casa super lusso acquistata da Andrea Iannone come nuovo nido d'amore, località perfetta per stare lontani dal clamore della movida milanese.

Belen Rodriguez e la foto che cancella i dubbi

Qualche settimana fa era balzata alle cronache la notizia secondo la quale Belen Rodriguez sarebbe stata incinta del suo fidanzato Andrea Iannone. Le voci si erano diffuse velocemente, alimentate anche dalla mancata conduzione del Grande Fratello Nip, passato niente meno che nelle mani di Barbara d'Urso. Interrogata da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sulla questione, l'argentina ha chiarito di non essere in attesa di un bambino ma ha espresso comunque il suo desiderio di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. Ha quindi precisato che, se qualcuno noterà una pancia sospetta, non si tratterà solo di un abbuffata. Parole che hanno confermato che la lieta notizia potrebbe essere imminenti anche se ad oggi anche i più scettici faranno bene a togliersi anche gli ultimi dubbi. In una delle sue ultime immagini su Instagram, infatti, l'addome di Belen è piattissimo, confermando le dichiarazioni da lei fatte su Chi (clicca qui per vedere la foto in questione)

