BIANCA ATZEI/ La sua Fire On Ice scelta per l'ISU di Milano (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018, fra contestazioni a Francesca Cipriani ed un importante successo in ambito professionale. Un suo inedito scelto come colonna sonora dell'ISU.

Al di fuori dell'Isola dei Famosi 2018, Bianca Atzei registra un successo importante nel mondo della musica. Il suo singolo Fire On Ice è stato scelto per l'ISU Wolrd Figure Skating Championship di quest'anno: sarà la colonna sonora del grande evento organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Purtroppo la cantante non potrà essere presente, dato che si troverà alle Honduras nell'arco dei quattro giorni scelti per la kermesse milanese. Un brano scritto da Fortunato Zampaglione in collaborazione con Simon Wilcox e Shridar Solanki: un doppio successo se si pensa che è la prima canzone inedita che la concorrente ha scritto in lingua inglese, mentre la seconda se si considera il suo repertorio generale. Un nuovo successo quindi per la Naufraga, che intanto alle Honduras sembra riuscire a rimanere a galla nonostante le numerose tempeste emotive. Anche su questo fronte potrebbe aver vinto: non si registrano sue lacrime da diversi giorni.

VIDEO, LA CANTANTE SPRONA JONATHAN KASHANIAN A NON MOLLARE

Bianca Atzei è diventata la nuova confidente di un altro concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Si tratta di Jonathan Kashanian, con cui da alcune settimane sta trascorrendo molto tempo. Senza nulla togliere all'amica stretta Alessia Mancini, per via del forte legame che hanno instaurato fin dall'inizio del reality. In queste ultime ore Bianca è stata determinata per dare un piccolo scossone a Jonathan, che in previsione della nomination ha iniziato a pensare di poter uscire con certezza. Secondo la cantante invece il suo stato d'animo era solo collegato alla consapevolezza di doversi sottoporre al televoto: una volta superato lo scoglio, si accorgerà di voler ancora rimanere in gioco. L'artista dal suo canto è convinta di voler rimanere fino all'ultimo istante alle Honduras, soprattutto per tutti gli ostacoli e malumori che ha potuto superare grazie al programma. E riguardo all'amico non ha dubbi. Riuscirà a rimanere alle Honduras a lungo. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

IN COMBUTTA CONTRO FRANCESCA CIPRIANI

Bianca Atzei sembra aver trovato la pace sull'Isola dei Famosi 2018. Una nuova pagina che condivide ancora una volta con Alessia Mancini, forse per via dell'uscita di scena di Rosa Perrotta. La cantante è rientrata nel gruppetto che ha contestato nelle ultime ore Francesca Cipriani, approfittando di un suo momento di assenza. La showgirl infatti si era allontanata per alcuni accertamenti medici, che hanno permesso ai concorrenti di far uscire qualche scheletro nell'armadio. Bianca non poteva che associarsi a quanti hanno manifestato un forte fastidio per la tendenza oziosa della blonde del gruppo, citando un episodio in particolare in cui Francesca non le avrebbe dato una mano vedendola in difficoltà con la legna. Secondo l'artista, la concorrente pensa più a rilassarsi ed a trascorrere il tempo impegnata in altre faccende, come stare seduta, e sembra tra l'altro che glielo abbia detto senza mezzi termini. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018.

