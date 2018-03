Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci stempera la polemica su Ciacci e svela il suo "vincitore"

20 marzo 2018 Anna Montesano

Milly Carlucci - Ballando con le stelle 2018

Milly Carlucci ne è convinta: l'asso nella manica di questa edizione di Ballando con le stelle è Gessica Notaro. "Da quando è arrivata ha ripreso a sorridere. - racconta a Nuovo la conduttrice - È il simbolo di chi, dopo i drammi, sa ricominciare. Per la grinta ha già vinto". E senza ombra di dubbio, l'ex Miss, sfregiata con l'acido dal suo ex, è un segnale molto forte da dare a tutte le donne. Ma se la Notaro è il bellissimo esempio, simbolo di questa edizione di Ballando con le stelle, c'è n'è invece un altro che molto sta facendo discutere. Le parole di Ivan Zazzaroni sulla coppia composta da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro continuano a sollevare un vero e proprio polverone, coinvolgendo addirittura la senatrice Monica Cirinnà, già promotrice della legge sulle unioni civili, che ha polemizzato su Twitter proprio contro le affermazioni di Zazzaroni.

IL DESIDERIO DI MILLY CARLUCCI

Il giudice di Ballando con le stelle ha alla fine deciso di fare un passo indietro sulla decisione di non votare la coppia Ciacci-Todaro. D'altronde, Milly Carlucci a Nuovo aveva dichiarato che: "Desidero portare allegria nelle case degli italiani. Ne abbiamo tutti bisogno" e di certo una situazione del genere che tocca argomenti così delicati può solo portare critiche a questa edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice, oltre ai complimenti per Gessica Notaro, ha però avuto anche belle parole per gli atri concorrenti di Ballando: "Cesare Bocci è davvero molto simpatico. Stefania Rocca è ironica e scanzonata. Eleonora Giorgi ha una leggera amarezza rimasta invariata con il tempo. Massimiliano Morra è sensibile e con un gran cuore".

