Barbara D'Urso/ "Canna-gate? Striscia la Notizia è il faro di Canale 5" e su Patrick Dempsey rivela...

Da Ballando con le stelle alla presenza di Patrick Dempsey ne La dottoressa Giò e al canna-gate, ecco le rivelazioni di Barbara D'Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5

20 marzo 2018 Hedda Hopper

Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è sicuramente sulla cresta dell'onda, sempre e comunque, e ancora di più in questi giorni visto che si parla di lei come prossima conduttrice del Grande Fratello Nip al via il possimo 23 aprile. La stessa conduttrice in questi giorni ha alzato il velo sulla sua vita donandosi ai fan e confidandosi in tv, a Quinta Colonna, e in una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni sul tema della verità e delle bugie, le stesse che lei ha ammesso di riconoscere grazie ai segni del corpo e che nella sua trasmissione ha spesso preso di mira. Dopo dieci anni di dirette, Barbara D'Urso continua ancora a portare a casa ascolti imponenti che arrivano a superare il 20% e che sfiorano il 30% sia in settimana che alla domenica. Proprio sui suoi programmi ammette che spesso circolano sulle fake news che lei si sente di contraddire chiaramente e nettamente: non è previsto il suo abbandono a Pomeriggio 5 e Domenica Live così come non è previsto l'arrivo di un conduttore /conduttrice al suo posto, almeno per il momento.

LE FAKE NEWS E LE SUE "LITI" TV

Detto questo, la conduttrice continua a navigare sul tema delle fake news e sulle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni chiarisce alcuni rumors che in questi giorni la stanno riguardando a partire da una sua partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice ha ricevuto un invito ufficiale, in diretta tv, e ha ottenuto anche il via libera da parte di Mediaset, cosa manca allora per vederla su Rai1? Ecco la sua risposta: "Tutti sanno che la danza è una mia grande passione... Vedremo". Sullo stesso filone arrivano anche altre conferme e smentite riguardo a suoi possibili scontri con Silvia Toffanin e Gerry Scotti che lei stessa allontana fermamente confermando di sentire entrambi al di fuori della tv e di andare d'accordo con loro. Naturalmente non una parola su quelli che sembrano davvero essere suo nemici: Paolo Bonolis e Federica Panicucci, solo un caso?

PATRICK DEMPSEY E BALLANDO CON LE STELLE

Nell'intervista non potevano mancare conferme su La Dottoressa Giò e sul canna gate che in questi giorni è stato al centro delle polemiche e delle sue trasmissioni. La conduttrice conferma il ritorno della fiction che la vede protagonista ("Si sta già lavorando alla sceneggiatura") ma non sull'arrivo del dr Stranamore ("Non ho notizie certe sulla presenza di Patrick Dempsey"). Riguardo al canna gate, la conduttrice ammette di aver ospitato macchina della verità e alcuni dei protagonisti di questo caso, ma rivela anche di avere una sua idea su quanto è successo anche se non ha voluto esprimersi. Barbara D'Urso ammette che Antonio Ricci è sempre alla ricerca della verità e che il suo Striscia la Notizia è un vero e proprio faro di Canale 5, con questo si sentirà di dare ragione a lui e ai suoi inviati nel caso e nei prossimi che si presenteranno in tv?

