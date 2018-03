Bianca Balti e un uomo misterioso/ Il compleanno della splendida modella 34enne

Bianca Balti e un uomo misterioso: il compleanno della splendida modella 34enne. L’indossatrice lodigiana, ha festeggiato nella giornata di ieri insieme ad una nuova fiamma?

Bianca Balti e il suo compleanno social - Instagram

Ha spento 34 candeline la bella Bianca Balti. La modella italiana, originaria di Lodi, ha festeggiato ieri il compleanno, con tanto di torta e social. La top model, fra le più ricercate dai principali stilisti al mondo, ha pubblicato una storia sul noto social fotografico Instagram, con un video in cui si nota la presenza di un uomo misterioso ad un tavolo mentre i due fanno colazione. Subito è scattata la domanda: chi è quell’uomo? Che Bianca abbia trovato il nuovo amore? O si tratta solamente di un amico/collega di lavoro? O magari una fiamma passeggera? Difficile dare una risposta, anche perché è probabilmente passato troppo poco tempo dalla sua "separazione" con il marito, Matthew McRae, con cui si era sposato lo scorso anno. I due non si sono separati ufficialmente, ma i segnali che spingono in tale direzione sono molteplici.

IL MESSAGGIO PER LA FESTA DELLA DONNA

Bianca ha infatti fatto sparire tutte le foto dal suo profilo Instagram con la presenza della dolce metà, ed anche alcuni scatti del matrimonio. Inoltre, non c’è traccia di Matthew il giorno del suo compleanno, e questo sarebbe un altro indizio importante. Tra l’altro pochi giorni fa, in occasione della festa della donna, la bella lodigiana aveva pubblicato un altro messaggio alquanto sospetto: «Un saluto a tutte le donne fantastiche là fuori. Non compromettere la tua felicità, il tuo potenziale, l’amore che meriti, il tuo successo, la tua indipendenza, la tua LIBERTÀ di scelta». Che forse Bianca si sia sentita un po’ oppressa dal marito? Molteplici domande a cui è davvero complicato dare una risposta, e forse la verità si saprà soltanto in futuro. La cosa certa è che Bianca è sempre più bella, e anche nelle storie di Instagram, struccata, con una t-shirt larga e un look acqua e sapone, cattura sempre la nostra attenzione.

© Riproduzione Riservata.