Boss in incognito 2018 / Pagelle e reazioni social: Umberto di Carlo e i premi ai suoi migliori dipendenti

Boss in incognito 2018 / Pagelle: Umberto di Carlo e i premi ai suoi migliori dipendenti. Puntata 19 marzo 2018 su Rai Due, con Gabriele Corsi in prima serata

20 marzo 2018 Fabiola Granier

LA PUNTATA

In questa puntata di Boss in Incognito il protagonista, Umberto di Carlo, CEO di Tekneko, società che dal 1985 opera nel settore dell’igiene urbana, con sedi in Abruzzo, Lazio e Molise, si sporcherà davvero le mani. Primo incontro con Alessandro, un ragazzo di 21 anni con cui il nuovo Fulvio impara a fare la raccolta rifiuti casa per casa. Il ragazzo ha perso il padre da giovane e ha dovuto rimboccarsi le maniche per mantenere se stesso e la famiglia. Poi l'incontro con un altro lavoratore dell'azienda, Fabrizio, con cui il boss impara a pulire la città da manifesti, murales e graffiti. Fabrizio racconta i suoi problemi economici e familiari. A Guidare il Boss in Incognito, a Nettuno, ci sarà Giancarlo. Insieme a lui Fulvio deve spazzare la città, le strade, per ridare pulizia e ordine. La storia di Giancarlo è molto particolare, poiché negli anni '90 usciva dalla sua esperienza a San Patrignano. Dopo il viaggio all'interno della sua azienda, per Fulvio, continua con Annamaria, con cui va a pulire la spiaggia tra rifiuti, pericoli e ostacoli. E infine Angelo, un uomo che nella sua infanzia si è confrontato con la dura esperienza del collegio. Poi l'incontro con tutti e i consueti regali del boss.

LE PAGELLE

Una storia particolare quella di questa sera a Boss in Incognito: non solo nomi di grandi catene di negozi, ristoranti o aziende internazionali. Adesso arriva la Tekneko, società che dal 1985 opera nel settore dell’igiene urbana, con sedi in Abruzzo, Lazio e Molise, con protagonista il suo boss, Umberto Di Carlo. Boss in incognito è un mix di sentimenti contrastanti e di storie difficili e ricche di particolari. Tra i momenti più belli sicuramente quelli nei contesti lavorativi: prima Alessandro, poi Fabrizio, Giancarlo, Annamaria e Angelo. Con quest'ultimo, però, pochissimi minuti dedicati alla descrizione del lavoro. Perché? Forse per dare più importanza alla sua storia. Tra i momenti più emozionanti anche quello dell'incontro, nel finale di puntata, tra il boss e il suo gruppo di dipendenti, con cui alla fine ha un confronto. Tra gli aspetti negativi, che continua a non convincere ma a portare qualche muso lungo e perplessità, proprio la figura di Gabriele Corsi, il conduttore sempre in disparte e poco presente.

IL BOSS SU TWITTER

Nonostante la concorrenza sfrenata di Emigratis in prima serata su Italia 1, Montalbano su Rai Uno e Il Segreto su Canale 5, Boss in Incognito con il Sio hashtag principale ufficiale #bossinincognito è andato molto bene sui social network: "Il Boss ha voluto premiare il coraggio dimostrato, non solo sul lavoro. #BossInIncognito", si legge sul web. Questi sono i tweet più belli della serata: "#bossinincognito firmare un nuovo contratto è un emozione immensa!!! Crederci sempre, arrendersi mai!", "Ma solo a me il boss sembra un attore di una soap opera? #bossinincognito", "Fabrizio mi fa commuovere sul serio #bossinincognito", "“Sei una principessa anche con il restrello in mano e una felpa di pile” #bossinincognito @Bossincognito @corsi_gabriele". (di Fabiola Granier)

