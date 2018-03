CECILIA RODRIGUEZ / Ignazio Moser è più dotato di Francesco Monte? Ecco le nuove dichiarazioni

Cecilia Rodriguez torna ad esprimersi riguardo il paragone tra Ignazio Moser e Francesco Monte. E sulla nuova love story del suo ex fidanzato ha le idee chiare...

20 marzo 2018 Redazione

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Lo scorso dicembre, a distanza di pochi giorni dall'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez si era espressa in modo particolarmente esplicito mettendo a confronto Ignazio Moser e Francesco Monte anche dal punto di vista fisico. Ne era uscito sconfitto ancora una volta proprio l'ex tronista, tanto che i suoi fan avevano espresso il disappunto per un attacco che era stato considerato assolutamente fuori luogo (dato che il povero Monte, solo qualche settimana prima, era stato lasciato in diretta dalla sua fidanzata). Sulla questione, Cecilia è tornata di recente nel corso della sua partecipazione al programma di Rita Dalla Chiesa Ieri Oggi e Italiani. In tale occasione, l'ex gieffina ha chiarito le sue precedenti dichiarazioni, sollecitata da Turchese Baracchi, che l'ha pizzicata ricordandole: "Ma che bisogno c'era di dire che il tuo fidanzato è più dotato del tuo ex? Già gli hai dato una mazzata mollandolo".

CECILIA RODRIGUEZ CHIARISCE LE SUE DICHIARAZIONI SU FRANCESCO MONTE

Cecilia Rodriguez ha fatto leva sul suo carattere, spiegando di avere paragonato Francesco Monte e Ignazio Moser a causa della sua spontaneità. Ha infatti risposto alla frecciatina di Turchese Baracchi: "Intanto la mazzata l'avrei data se fossi stata falsa, invece sono stata onesta. Per quella frase ti dico che sono molto spontanea e non riesco a non dire quello che mi passa per la testa, devo imparare a rispondere meglio". Anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo la Chechu è tornata sulla questione Monte, esprimendosi in merito alla sua nascente relazione con Paola Di Benedetto, conosciuta durante la breve avventura a L'Isola dei famosi 2018: "Se lui è felice, lo sono anch'io. Non gli ho mai augurato qualcosa di male, anzi. E spero davvero che possa trovare una persona con la quale star bene e condividere la propria vita".

