CYNTHIA NIXON / Miranda di 'Sex and The City' si candida come governatrice dello Stato di New York

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

L'attrice Cynthia Nixon, nota per avere interpretato Miranda Hobbes nella serie televisiva 'Sex and The City', ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico che si terranno il prossimo settembre nello Stato di New York. La Nixon è impegnata da anni come attivista di sinistra e ieri ha ufficializzato la sua decisione di concorrere per la carica di governatore, sfidando Andrew Cuomo, che si presenterà per il terzo mandato consecutivo. L'annuncio è stato fatto direttamente dall'attrice 51enne nel suo profilo Twitter: "Amo New York e oggi annuncio la mia candidatura a governatore". Poi ha proseguito affidando ad un video le seguenti parole: "Vogliamo che il nostro governo torni a lavorare. Sulla Sanità, per mettere fine alle incarcerazioni di massa; per riparare la nostra metropolitana. Siamo stufi di politici che si preoccupano più dei titoli dei giornali e del potere, che di noi".

CYNTHIA NIXON E IL DIFFICILE SCONTRO CON CUOMO

Cynthia Nixon ha ufficializzato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico ma dovrà fare leva su tutta la sua popolarità, raggiunta grazie alla serie televisiva 'Sex and The City', se vorrà raggiungere l'importante risultato politico. In un sondaggio condotto da 'Siena College' infatti, il governatore uscente Andrew Cuomo appare in netto vantaggio rispetto alla concorrenza (tra cui spicca anche il nome di John DeFrancisco che dovrebbe annunciare nelle prossime settimane la sua candidatura) grazie ad un più che buono 66% dei consensi. L'attrice invece si è fermata per il momento al 19%, potendo contare soprattutto sulle giovani generazioni e su un elettorato ben più liberale al quale si è rivolta fin dall'inizio della sua lotta attivista. L'attrice non ha mai nascosto la propria omosessualità e, in caso di vittoria, sarà la prima persona dichiaratamente gay ad ottenere l'importante incarico di governatore.

