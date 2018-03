Cecilia Capriotti/ Foto, il messaggio d'amore a Gianluca Mobilia (Isola dei Famosi 2018)

Cecilia Capriotti sarà fra gli ospiti dell'Isola dei Famosi 2018: per la festa del papà ha voluto riservare un pensiero speciale al suo compagno di vita.

Cecilia Capriotti - Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti si è già presa la sua rivincita all'Isola dei Famosi 2018 e la rivedremo fra gli ospiti nella diretta di questa sera. Dato che ieri si è celebrata la festa del papà, l'ex concorrente ha deciso di destinare un messaggio di ringraziamento a suo amato Gianluca Mobilia. Soprattutto per ringraziarlo per essere un padre "così meraviglioso, amorevole e attento", come scrive su un post di Instagram. La figlia per questo può ritenersi fortunata: il genitore non manca mai di darle un affetto immenso e delle attenzioni particolari. Per questo "ti risceglierei mille volte", sottolinea la Capriotti. Un particolare che di certo non era sfuggito agli occhi dei fan durante le sue numerose ospitate in studio. Paziente, dalla parte della moglie su qualsiasi fronte e pronto a difenderla dalle malelingue. Tutte frasi che i fan di Cecilia hanno apprezzato molto, come dimostrano i numerosi commenti presenti al di sotto della pic. Clicca qui per vedere il post di Cecilia Capriotti.

VIDEO: L'IPNOSI A DOMENICA LIVE, GIUCAS CASELLA NON RIESCE A SVEGLIARLA

Cecilia Capriotti ha vissuto un momento significativo al di fuori dell'Isola dei Famosi 2018, durante una sua recente ospitata a Domenica Live. L'ex concorrente ha deciso infatti di sottoporsi ad uno dei tanti esperimenti d'ipnosi del mentalista Giucas Casella, che ancora una volta ha approfittato degli studi di Barbara d'Urso per poter dimostrare le sue abilità nel settore. Un siparietto che ha permesso a Casella di porgere a Cecilia una delle domande più dibattute in ambito gossip, ovvero se sia lei la famosa Naufraga che in quel delle Honduras avrebbe approfittato di una notte di passione per finire fra le braccia di Amaurys Perez. "No, non è successo niente", ha risposto l'ipnotizzata ancora in trance. Tutto sembrava procedere per il meglio quando al "tre" del mentalista, la donna non è riuscita a risvegliarsi nell'immediato. Un esperimento riuscito alla fine, forse fin troppo persino agli occhi di Casella, che ha esclamato "Forse ho esagerato con l'ipnosi". Lieto fine: la Capriotti si è risvegliata, ma con un grande dolore al collo. Clicca qui per vedere il video di Cecilia Capriotti a Domenica Live.

SODDISFATTA DELLA SECONDA ESPERIENZA ALLE HONDURAS

"Finalmente ho avuto il mio riscatto", ha sottolineato Cecilia Capriotti di ritorno dall'Isola dei Famosi 2018. Anche se avrebbe voluto rimanere ancora sull'Isola che non c'è, ha dovuto cedere il posto alle altre concorrenti che si stanno susseguendo sulla Playa Dos. L'ex Naufraga tuttavia crede di aver ottenuto alla fine ciò che voleva, ovvero trascorrere una nuova esperienza alle Honduras che le permettesse in qualche modo di rifarsi della tranche precedente. Cecilia infatti è stata fra le più contestate dell'edizione ed anche da parte sua ci sono state delle polemiche in diverse situazioni. Soprattutto con Filippo Nardi per via di un presunto complotto alle sue spalle, dovuto alla decisione del Conte di farla fuori. Pensieri mai confermati dal diretto interessato e annullati dalla convivenza che ha visto entrambi sull'Isola che non c'è. Sembra che ciò che divide sull'isoletta principale del reality trovi soluzione sulla sua versione short: del resto la pace è avvenuta anche fra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi.

© Riproduzione Riservata.