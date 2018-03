CHIARA FERRAGNI E FEDEZ GENITORI/ È nato Leone e il web nota: "È il Giorno Internazionale del Raviolo!"

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte di ieri è nato infatti il loro primogenito Leone, venuto al mondo in anticipo come rivelato dalla stessa influencer

20 marzo 2018 - agg. 20 marzo 2018, 18.22 Raffaele Graziano Flore

Chiara Ferragni, neomamma del piccolo Leone Lucia (Archivio)

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: è nato Leone. Un parto prematuro, annunciato da Dagospia, quello della famosissima fashion blogger che ha ovviamente avuto al suo fianco Fedez. Leone è nato nell’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, in cui partorì anche Beyoncé. La curiosità più simpatica di questo giorno così speciale per Chiara Ferragni e Fedez arriva però dai fan della coppia che notano un particolare molto simpatico: oggi, 20 marzo, è incredibilmente anche il Giorno Internazionale del Raviolo! Per chi non lo sapesse infatti, il soprannome amorevole che i due usano nell'intimità è proprio quello di "raviolo". Una coincidenza simpatica che, per i tantissimi fan della coppia, ha un qualcosa di "magico". E ora non ci resta che attendere l'annuncio della coppia. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I FAN IN ATTESA DELLA PRIMA STORY SU INSTAGRAM

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: nella notte tra il 19 e il 20 marzo è nato infatti in quel di Los Angeles il figlio Leone Lucia, primogenito della celebre coppia e la cui attesa da parte della più importante influencer al mondo e del rapper milanese è stata ampiamente documentata in questi mesi attraverso i canali social. La notizia arriva direttamente dagli States dove la Ferragni ha partorito al Cedars-Sinai Medical Center con circa tre settimane di anticipo rispetto alla “tabella di marcia” ma come peraltro aveva ampiamente rivelato. Al momento, tuttavia, nonostante l’indiscrezione non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei due neo-genitori che, in questi ultimi giorni, ha potuto godere della vicinanza dei rispettivi genitori e di alcuni amici intimi: ad ogni modo, una fonte vicina alla coppia ha rivelato che sia la mamma che Leone stanno bene e che presto potrebbe potrebbe essere proprio Fedez a presentarlo per la prima volta al mondo dato che si tratta della maternità più chiacchierata dell’ultimo anno oltre che di una delle nascite più attese di questo 2018 nel mondo dello showbiz.

IL "SILENZIO SOCIAL" SOSPETTO DELLE ULTIME ORE

Intanto, sui profili online di Chiara Ferragni e Fedez si moltiplicano i commenti da parte della loro fanbase: in mancanza di un comunicato ufficiale, c’è grande attesa per quello che sarà il primo post sui social network e che, verosimilmente, potrebbe mostrare il piccolo Leone Lucia. A dire la verità, non si tratta di un parto totalmente inaspettato dal momento che erano note alcune piccole complicazioni nella gravidanza e che quindi il “baby raviolo” (come i due hanno teneramente chiamato il bebè in arrivo nel corso degli ultimi nove mesi) sarebbe arrivato in anticipo rispetto al 9 aprile. Inoltre, per due come loro che aggiornano costantemente i propri profili ufficiali, aveva colpito molto lo strano “silenzio” calato nelle ultime ore e che ha fatto immaginare che la nascita di Leone era oramai imminente. “Family first” aveva solo scritto qualche giorno fa il rapper originario della Basilicata accanto a una foto scattata proprio in quel di Los Angeles e che, facendo il verso al celebre slogan della campagna elettorale di Trumo, annunciava quelle che erano le nuove “priorità” della coppia VIP.

L'ESCLUSIVA DATA A UNA IMPORTANTE RIVISTA ITALIANA

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore e che hanno preso consistenza nel corso della mattinata, pare che Chiara Ferragni e Fedez abbiano concesso l’esclusiva per la pubblicazione del primo scatto post-parto a un importante magazine italiano, motivo per cui si sta facendo ancora attendere sia l’annuncio ufficiale della nascita di Leone, sia la consueta foto di rito dal Cedars-Sinai Medical Cent di Los Angeles (California) dove la fashion blogger e influencer originaria di Cremona ha partorito durante la scorsa notte (e dove, come orgogliosamente ha ricordato la stessa coppia, ha dato alla luce il suo bambino nientemeno che la stessa Beyoncè). In attesa di scoprire quale è la rivista nostrana che ha avuto l’esclusiva, sui social network l’hashtag dedicato al piccolo Leone Lucia è da ore nei Top Trends di Twitter e molti utenti sono in vera e propria “frenzy” da F5 (ovvero aggiornando continuamente la schermata) per ricevere in diretta l’aggiornamento con l’annuncio ufficiale tanto atteso.

Sono solo un bambino che chiamerai papà ?? Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Mar 15, 2018 at 12:00 PDT

© Riproduzione Riservata.