Craig Warwick/ Ha mentito su Cecilia Capriotti e su Franco Terlizzi? (Isola dei Famosi 2018)

Craig Warwick solleva polemiche con gli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. Cecilia Capriotti minaccia querele per alcune sue affermazioni.

Craig Warwick - Isola dei Famosi 2018

Craig Warwick e l'Isola dei Famosi 2018 sembrano rimanere al centro di numerose rivelazioni e successive ritrattazioni. Il sensitivo sembra aver adottato ancora una volta il lancio del sasso, salvo poi nascondere la mano, come dice il famoso detto. Non si tratta questa volta delle accuse a Franco Terlizzi e dell'omofobia che ha diviso in due il pubblico italiano, ma di quanto sarebbe accaduto alle Honduras fra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti. L'ex concorrente non ha infatti voluto avvallare il recente gossip che vedrebbe Cecilia Capriotti fra le braccia di Amaurys Perez, per via del famoso tradimento che sarebbe avvenuto nel reality. Durante l'ospitata a Domenica Live di ieri, la Capriotti ha infatti voluto smentire le voci di corridoio, ma Craig si è limitato a dire "no comment", insinuando forse che la verità fosse un'altra. A chiarire tutto è stata infine Monica Setta, al fianco di Warwick ed a cui avrebbe rivelato che in realtà sarebbe stata proprio Cecilia la protagonista di questa torbida storia honduregna. Il tutto però è stato ritrattato poco dopo, quando la diretta interessata ha annunciato querele in arrivo.

PRESTO ALTRE SMENTITE?

L'Isola dei Famosi 2018 sembra aver fatto emergere una personalità di Craig Warwick inaspettata, se solo si considera le precedenti apparizioni in tv. Ormai ospite fisso di Barbara d'Urso, ha avuto uno scontro acceso con tutta la famiglia di Franco Terlizzi ed ora anche con Cecilia Capriotti. Non è escluso che possa avvenire anche dell'altro, soprattutto in occasione dell'uscita di Amaurys Perez dal reality. Come reagirà il fumantino ex atleta, che mal sopporta le falsità sul suo conto? Per ora l'unica voce di corridoio che Craig ha deciso di non confermare o smentire riguarda le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Interrogato da Striscia la Notizia, il sensitivo infatti aveva sottolineato tempo fa di non aver mai assistito a nulla di simile durante la sua permanenza alle Honduras. Alla luce di quanto sta accadendo con gli altri concorrenti, quanto possono essere vere le sue affermazioni?

GLI HATERS NON MOLLANO: INSULTI SUI SOCIAL

Quanto sta avvenendo a Craig Warwick all'esterno dell'Isola dei Famosi 2018 si ripercuote anche sui social. Non sono infatti solo gli opinionisti dei tanti programmi che lo vedono come ospite ad avere qualche riserva sulle versioni del sensitivo e persino sulla sua abilità di vedere gli Angeli. La maggior parte dei fan per ora continua ad osannarlo sui social, ma altri, una fetta minore di sicuro, hanno preso di mira i suoi profili pubblici per ricoprirlo di insulti. Dal "bugiardo fai schifo" al "tu hai il diavolo dentro" ce n'è davvero per tutti i gusti. Alcuni spettatori in particolare hanno manifestato una forte delusione nei confronti dell'inglese, che dopo l'ultima ritrattazione a Domenica Live avrebbe dimostrato di aver mentito spesso e volentieri. Chi prima credeva nei suoi poteri, ora sembra mettere in dubbio anche questa particolare dote. Nessun intervento invece da Warwick, che si limita a postare immagini di incoraggiamento e spirituale a beneficio di tutti i followers.

