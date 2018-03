Daniele Bossari/ Si parla di “corna-gate” e lui sposta le nozze con Filippa (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari a L'Isola dei Famosi 2018: l'opinionista sarà presente nella puntata serale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda martedì 20 marzo 2018.

20 marzo 2018 Fabio Morasca

Daniele Bossari a L'Isola dei Famosi 2018 (Web)

Daniele Bossari è l'opinionista della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi che sarà presente, insieme alla collega Mara Venier, anche nella puntata serale del reality show che andrà in onda martedì 20 marzo 2018, in prima serata su Canale 5. Durante l'ultima settimana, il conduttore e vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, andata in onda durante lo scorso autunno, ha fatto parlare di sé soprattutto per l'annunciato matrimonio con la compagna Filippa Lagerback, madre di sua figlia Stella e co-conduttrice di Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio, in onda su Rai 1. Il matrimonio tra Bossari e la Lagerback, infatti, era fissato per il prossimo 8 giugno ma la data della cerimonia è stata spostata. Il conduttore lanciato da Mtv e la conduttrice di origine svedese, infatti, si uniranno in matrimonio esattamente una settimana prima, il 1° giugno. L'indiscrezione in questione è stata pubblicata sul settimanale Grazia. La coppia ha anche scelto il wedding planner che si sta occupando dell'evento: si tratta di Enzo Miccio.

DANIELE BOSSARI: IL MATRIMONIO CON FILIPPA LAGERBACK

Filippa Lagerback, successivamente, ha confermato quest'indiscrezione, affermando semplicemente che Daniele Bossari ha annunciato la precedente data, preso dal troppo entusiasmo, senza averne ancora la certezza. Queste sono state le dichiarazioni della conduttrice svedese riportate dal sito del quotidiano Il Giorno: "Non ci sposeremo più l'8 giugno, perché Daniele è stato preso dall'entusiasmo e ha comunicato una data senza sapere se il luogo era occupato. E dato che lo era, abbiamo dovuto cambiare. Ci sposiamo prima, l'1 giugno, meglio, no?". In quest'occasione, Filippa Lagerback ha anche svelato il luogo dove si svolgerà la cerimonia: Bossari e la Lagerback si diranno reciprocamente sì a Villa Ponti a Varese. Con un Instagram Stories, invece, Filippa Lagerback ha anche parlato della possibilità di un secondo figlio. Come già scritto in precedenza, i due conduttori sono genitori di Stella, la loro primogenita nata 14 anni fa. In questo caso, la Lagerback ha dichiarato: "Tutti mi chiedono, un altro bimbo? Per ora, non è in programma".

LORENZO FLAHERTY TESTIMONE DI NOZZE?

Un altro dettaglio riguardante il matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback riguarda il testimone dello sposo che potrebbe essere Lorenzo Flaherty, l'attore che Bossari ha conosciuto proprio all'interno della casa del GF. Tornando all'Isola dei Famosi, invece, circa una settimana fa, si era parlato di un possibile abbandono di Daniele Bossari come opinionista del reality show. E' stato il diretto interessato a dichiarare la sua intenzione di rimanere al suo posto nel programma: "Io sto benissimo qui dove sto e non me ne vado". Nelle settimane scorse, Daniele Bossari ha incassato anche le critiche di Stefano Bettarini, l'ex calciatore che, come lui, ha partecipato al Grande Fratello Vip e successivamente ha preso parte all'Isola dei Famosi (l'ex marito di Simona Ventura, però, ha ricoperto il ruolo di inviato dall'Honduras). Le dichiarazioni di Stefano Bettarini rilasciate al settimanale Spy sono state le seguenti: "Arranca e non tiene il passo, necessita di un cambio d’auricolare. Prestazione tenue, quasi come un giocatore infortunato".

© Riproduzione Riservata.