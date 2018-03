ELENA MORALI / Video, pasto saltato per via del tempo (Isola dei famosi 2018)

Elena Morali ha stretto una grande amicizia con Rosa Perrotta. Le due sembrano essere amiche da sempre e praticamente condividono qualsiasi situazione sull’Isola.

20 marzo 2018

Elena Morali a l’Isola dei famosi

Tra i concorrenti che sembrano poter puntare alla vittoria finale di questa edizione de l’Isola dei famosi c’è anche Elena Morali. Negli ultimi giorni la bionda concorrente ha stretto sempre più amicizia con Rosa Perrotta, condividendone alcuni atteggiamenti e valutazioni sui comportamenti degli altri naufraghi. In particolare la Morali assieme a Rosa Perrotta, ha pesantemente attaccato l’atteggiamento di Alessia Mancini con riferimento alla trasformazione di quanto fa in puntata rispetto ai momenti sull’isola. La Morali ha sottolineato: “Dietro ne dice di ogni colore e poi in puntata fa l’ipocrita, la falsa. Si rivolge ad Alessia (Marcuzzi, ndr) con quella vocina e dice ‘non mi sopportano, non so perché’, ma brutta buzzurra bugiarda, ti rendi insopportabile! Paola mi ha raccontato che una volta fuori, lei e Bianca si diedero il cinque e dissero 'ce l'abbiamo fatta a eliminarla”. Insomma, parole che lasciano presagire come nei prossimi giorni i rapporti si potrebbero ulteriormente incrinare e che questa sera per la Mancini siano in arrivo quanto meno due voti in ottica nomination.

ELENA MORALI, NO FUOCO NO CIBO

Gli ultimi giorni di questa settimana dell’Isola dei Famosi sono stati piuttosto complessi per i naufraghi in ragione di condizioni piuttosto avverse che non hanno permesso di godersi il sole ed il mare come fatto nei giorni precedenti. Difficoltà che hanno riguardato anche la stessa Elena Morali che assieme all’ormai inseparabile amica Rosa Perrotta, ha dovuto occuparsi di diverse questioni come la preparazione del cibo. Le due naufraghe avevano in mente di preparare un po’ di riso per cui si è reso necessario l’accensione del fuoco. Tuttavia per via del forte vento non sono riuscite ad accenderlo per cui niente pasto. Nonostante le difficoltà le due donne non si sono lasciate prendere dallo sconforto con Elena che ha rimarcato la propria felicità di essere assieme a Rosa: “Rosa è una ragazza tosta, noi andiamo molto d’accordo e ci troviamo su tutto.. mi sembra di conoscerla da un sacco di tempo e sono contenta che sia qua con me, che anche nei momenti in cui si ha meno da fare ci troviamo tanto..”. Clicca qui per vedere il video.

