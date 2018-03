EMIGRATIS 3, PIO E AMEDEO/ I momenti top: L'incontro con Stefano De Martino e il matrimonio gay

La prima puntata di Emigratis 3 con Pio e Amedeo: ripercorriamo il viaggio dei due comici meridionali tra le discoteche e le spiagge nudiste di Ibiza.

20 marzo 2018 Redazione

Emigratis 3, su Italia 1

Pio e Amedeo si scatenano nella prima puntata di Emigratis 3. Il nuovo viaggio con il duo comico protagonista parte in quinta, con un episodio che regala gag irriverenti e battute pungenti. Lo stile è quello a cui la coppia meridionale ci ha abituato fin dagli inizi. Il trash è servito, con originalità. Il progetto di Pio e Amedeo è di fingersi gay per unirsi sotto il segno del matrimonio. In Spagna conoscono Antonio, ragazzo omosessuale, che logicamente non concepisce il bizzarro progetto di Pio e Amedeto. Le domande più sfacciate, le provocazioni più forti non scuotono più di tanto Antonio, che introduce il viaggio spagnolo dei due foggiani. Da Antonio a Marcello, passando per vecchi amici di Ibiza. Il colpo grosso di Pio e Amedeo è uno soltanto: entrare nei locali più belli dell'isola e scroccare a più non posso. La puntata si infiamma quando i due meridionali incontrano sul loro cammino il deejay Tommy Vee. L'ex concorrente del Grande Fratello finanzia la serata della coppia, che non soddisfatta cerca e trova in Joseph Capriati un nuovo supporto finanziario.

L'incontro con Stefano De Martino e le battute su Belen

Nel frattempo Pio e Amedeo incontrano Stefano De Martino, per una lunga chiacchierata sulla spiaggia. Si parla di Belen Rodriguez, di Emma Marrone e della passione di Stefano per il ballo. La coppia foggiana conduce come al suo solito il gioco, creando non poco imbarazzo al buon De Martino, che pensa soprattutto ad evitare gaffes. Pio e Amedeo riprendono il tema dell'omosessualità, si arriva a parlare di gay pride e strappano un pensiero al riguardo di Stefano: "Ormai non ha più senso farlo, sono liberi di esprimersi sessualmente". Le battute su Belen e Emma sono un pericolo costante per De Martino, che riesce a sfuggire ad ulteriori domande scomode solo perchè i due ragazzi decidono di raggiungere Capriati in discoteca. Nuovo locale, nuova cena scroccata. Le risate aumentano a tavola, con Pio e Amedeo che prosciugano il conto di Joseph con una serie infinita di spese inutili. La serata si conclude tra la pista e il bar, con uno o due bicchieri di vodka sempre tra le mani.

Il blitz da Bob Sinclair

I protagonisti di Emigratis 3 raggiungono il loro obiettivo verso fine puntata. Non si tratta del matrimonio, bensì di incontrare dal vivo il famoso dj internazionale Bob Sinclair. Comincia una nuova avventura tra pub e discoteche per Pio e Amedeo che pensano soprattutto a rimorchiare. La loro opera di corteggiamento ha una media di fallimento pari al 100%. Tanto che ad un certo punto della puntata, i due foggiani devono rivedere il loro programma, riprendendo in considerazione il finto matrimonio gay. Per calarsi nella parte, Pio e Amedeo vagano per la spiagge nudiste di Ibiza. Le gag non mancano, anzi durante la sosta al mare ne capitano di ogni. Dalla rincorsa romantica sulla riva, alla crema protettiva che Pio ha tentato di spalmare sulla schiena di Amadeo. Risate a non finire, anche quando verso fine puntata i due foggiani riescono a scroccare l'ennesima cena ad Antonio Conte. Per l'ex allenatore della Juventus, dopo la partecipazione ad Emigratis della scorsa stagione, l'incubo continua.

© Riproduzione Riservata.