Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Mano nella mano al cospetto di Silvio Berlusconi: prima uscita da first lady?

Prima uscita pubblica ufficiale per Elisa Isoardi a Palazzo Grazioli al fianco del compagno Matteo Salvini per le presentazioni ufficiali da "first lady". Ecco i dettagli.

20 marzo 2018 Redazione

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Prima uscita in veste di futura first lady per Elisa Isoardi che, al fianco di Matteo Salvini, ha deciso di uscire dall'ombra e prendere una posizione netta sul futuro che vuole e che la aspetta adesso. Spazzate via le voci di crisi già nei giorni scorsi con una sua dichiarazione ufficiale riguardo a Salvini e a quelli che sono i suoi sentimenti per lui, adesso la Isoardi fa sul serio prendendo posto al suo fianco e, mano nella mano, presentandosi a cospetto di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli. La conduttrice ha appeso al chiodo i panni di conduttrice del simpatico programma in onda al mattino su Raidue, un mix tra alimentazione e salute, e ha indossato quelli (griffati) di first lady al fianco di uno dei trionfatore delle scorse edizione, il suo compagno.

PRIMA USCITA UFFICIALE DA FIRST LADY PER LA CONDUTTRICE

Mano nella mano e con teneri sorrisi, Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono avviati verso Palazzo Grazioli mentre i paparazzi di Diva e Donna sono riusciri ad immortalarli in quella che, a tutti gli effetti, può essere definita la prima uscita ufficiale da first lady della conduttrice che ha optato per un look griffato con borsa Chanel e abiti firmati Elisabetta Franchi. Altra storia per il suo compagno che continua ad optare per il suo look casual e anche al cospetto di Berlusconi ha deciso di essere fedele alla sua indole. A quanto pare la conduttrice ha deciso di lasciare il suo posto nell'ombra anche se, qualche giorno fa, aveva confessato a Vanity Fair: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra”. Le cose sono destinate a cambiare ancora?

