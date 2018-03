Eva Henger, cannagate/ La "benedizione" di Costanzo, nuova lite con Alessia Marcuzzi? (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger continua a tenere accesi su di sé i riflettori dell'Isola dei Famosi 2018: da Filippo Nardi a Alessia Marcuzzi, qualcosa sembra essersi risolto.

Eva Henger - Isola dei Famosi 2018

Eva Henger rimane al centro del vortice che ha travolto l'Isola dei Famosi 2018 e tutti i suoi protagonisti. A maggior ragione dopo lo sbotto avuto da Alessia Marcuzzi durante la scorsa diretta. Sembra però che l'ex concorrente si stia prendendo una serie di rivincite in merito, soprattutto per quanto riguarda alcune dichiarazioni di Filippo Nardi. Il Conte infatti era stato accusato dalla figlia dell'ex Naufraga, Mercedesz, di aver detto alcune parole pesanti diretta alla sua famiglia prima della partenza della Henger. Si parla infatti di un evento a cui avrebbero assistito anche il marito Massimiliano Caroletti e Nadia Rinaldi, una frase che ha indignato il pubblico italiano e che in realtà potrebbe essere vista sotto una luce diversa. All'epoca, Mercedesz avrebbe sentito Nardi dire a Caroletti che si sarebbe "fatto la sua famiglia" alle Honduras, insinuando in modo ambiguo di voler sedurre Eva. Sembra tuttavia che non sia andata così, almeno secondo la versione di Filippo, che a Domenica Live ha spiegato come il senso delle sue parole fosse diverso. In quel momento infatti aveva chiesto a Caroletti di prestargli la famiglia per avere qualcuno da salutare, visto che era l'unico a non avere parenti presenti. E viste le insistenze della Henger sull'altra faccia della verità, il Conte ha preferito chiedere scusa.

MAURIZIO COSTANZO PRENDE LE SUE DIFESE

Eva Henger trova un altro alleato per la questione canna-gate dell'Isola dei Famosi 2018. Maurizio Costanzo ha infatti parlato al settimanale NuovoTV di quanto avvenuto alle Honduras, prendendo le difese dell'imprenditrice. A suo dire infatti avrebbe fatto bene a parlare, anche se rimane il mistero del perché abbia deciso di aprire i rubinetti solo dopo la nomination ricevuta da Francesco Monte e non prima. Una posizione che forse la Henger aveva già avuto modo di appurare, dato che di recente si era augurata di poter trovare un terreno d'incontro con Monte proprio grazie ad un'intervista fatta da Costanzo. Un'eventualità che sembra non essere destinata a verificarsi, dato che l'ex tronista ha più volte specificato di non voler prendere parte agli stessi programmi televisivi in cui è presente la sua accusatrice. A dimostrare che non fugga dal piccolo schermo in generale è il fatto che non si sia tirato indietro a Verissimo, rilasciando un'intervista a Silvia Toffanin.

A CASA SIGNORINI RITORNA SULLA QUERELLE CON ALESSIA MARCUZZI

"Alessia Marcuzzi mi ha aggredita". Queste le parole di Eva Henger su quanto accaduto nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Lo scontro fra la conduttrice e l'ex concorrente ha scatenato un fragoroso applauso da parte dei presenti in studio, dividendo tuttavia a metà - ancora una volta - il pubblico italiano sui social. Ospite di Casa Signorini, la Henger è voluta ritornare sull'argomento più scottante del momento, sottolineando di essersi sentita aggredita. Parole di rammarico da parte sua, dato che ha sempre difeso la Marcuzzi e apprezzato la sua volontà di spegnere i riflettori sul canna-gate. "Addirittura è stato tirato fuori il mio passato", ha ricordato Eva aggiungendo anche altre parole della conduttrice. La Marcuzzi infatti durante lo sfogo ha rimarcato sul fatto che durante la precedente edizione ha trattato con i dovuti guanti la figlia Mercedesz Henger, all'epoca fra i concorrenti. Parole che effettivamente sembrano non trovare alcun collegamento con il vero motivo per cui la timoniera avrebbe perso le staffe in tv.

© Riproduzione Riservata.