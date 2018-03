FILIPPO NARDI/ Con l'aiuto del figlio Zachary vuole imparare a fare il padre (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi ospite dell'Isola dei Famosi 2018: rivela il suo rapporto con Zachary e parla dei suoi progetti futuri anche al di fuori della televisione.

Filippo Nardi - Isola dei Famosi 2018

Filippo Nardi svela qualcosa di sé allo spinoff dell'Isola dei Famosi 2018. "La chiave" affronta infatti ogni settimana una parentesi sugli ex concorrenti del reality di Canale 5, dando spazio alle domande più gettonate dai fan sui social. Una delle curiosità riguarda infatti il particolare collegamento fra il Conte e Alessia Marcuzzi. Senza il suo famoso sfogo sulle sigarette al Grande Fratello, l'ex velina non avrebbe mai conosciuto il marito Flavio Montrucchio. Filippo quindi è stato per certi versi il Cupido della situazione, anche se in modo inconsapevole. I propositi di Nardi per ora riguardano anche la possibilità di riaprire i battenti sul fronte amoroso. Una rivelazione collegata anche alle contestazioni di Bianca Atzei riguardo alle sue presunte scarse qualità al di sotto del costume. Del resto, ricorda il Conte, o il suo è un caso a parte oppure "l'attrezzatura" di Max Biaggi non va così lontano come lascia credere la cantante. Clicca qui per vedere il video di Filippo Nardi.

IL CONTE CHIEDE AL FIGLIO ZACHARY DI AIUTARLO A FARE IL PADRE

I fan dell'Isola dei Famosi 2018 sono rimasti colpiti dal rapporto fra Filippo Nardi ed il figlio Zachary. Quest'ultimo infatti è intervenuto nella precedente diretta per accogliere il padre in studio, dopo diverse settimane di lontananza. Commozione da entrambe le parti e lacrime a non finire per il Conte, che in questa sua nuova esperienza televisiva ha mostrato anche il suo ruolo di papà. Dopo aver bruciato le famose lettere e tante pagine sgualcite del proprio passato, Nardi ha deciso di rivedere tanti dei suoi comportamenti, a partire da quella quotidianità che afferma di aver perso nel legame con il figlio. Ospite di Verissimo, l'ex concorrente ha infatti parlato di quanto Zachary sia più maturo di lui ed ha rivelato di avergli chiesto di insegnargli a fare il padre, dato che è "l'unica persona che può aiutarmi a fare questo lavoro. Per questo vorrebbe che gli dicesse quando sbaglia e gli facesse vedere in modo chiaro i suoi errori, nella speranza di poter migliorare sotto ogni punto di vista. L'affetto che prova per il figlio del resto è evidente anche in un recente collage che ha pubblicato sui social. Clicca qui per vedere il post di Filippo Nardi.

I FAN DELUSI DELLA SUA SCONFITTA ALLE HONDURAS

L'Isola dei Famosi 2018 ha di certo donato nuova vita a Filippo Nardi, che in queste ore si è sottoposto ad un'intervista di Emanuela Gentilin nello spinoff Ultime dall'Isola. L'ex concorrente lo ha annunciato tramite un video che ha pubblicato sui propri profili social, annunciando che parlerà ancora della sua recente esperienza alle Honduras. In attesa di scoprirne di più, i fan non hanno potuto fare a meno di notare come Filippo sia rinato in seguito questa sua nuova impresa televisiva, tanto da sottolineare che fisicamente sta dimostrando un miglioramento progressivo. Un'ammiratrice in particolare ha deciso tuttavia di manifestare tutta la propria delusione nel vedere che l'Isola non gli ha permesso di arrivare fino alla vittoria finale. "Da te mi aspetto altro", sottolinea in diversi commenti, salvo poi chiedersi se in realtà non sia tutto dovuto ad un piedistallo che lei stessa potrebbe aver creato. Clicca qui per vedere il post di Filippo Nardi.

