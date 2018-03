FRANCO TERLIZZI/ Da XL a taglia Large, l'ex pugile perde peso (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi perde peso e rende orgoglioso Marco Ferri. L'ex pugile dell'Isola dei Famosi 2018 sembra in pace con tutti: sarà davvero così?

Franco Terlizzi - Isola dei Famosi 2018

Franco Terlizzi si è messo sotto all'Isola dei Famosi 2018 ed ha perso molto peso negli ultimi giorni. La dieta del reality sembra finalmente fare il suo effetto anche sull'ex pugile, dopo che Marco Ferri in una delle ultime dirette aveva fatto notare come il concorrente avesse ancora una taglia importante. Sembra invece che le restrizioni di cibo e le tante privazioni abbiano permesso al Naufrago di rimettersi in forma, riuscendo a perdere diversi kg. Marco ha notato il forte dimagrimento dell'amico ed ha voluto manifestare il proprio orgoglio nel vederlo sempre più asciutto. Anche se essere sexy non è il suo obbiettivo, sottolinea a favore di telecamera, vorrebbe poter sfoggiare un figurino invidiabile per la moglie. Ecco perché si è ripromesso di perdere altri 10 kg come prossimo obbiettivo: la bilancia riuscirà a fargli questo regalo? A giudicare dalle condizioni sempre più difficili in cui Franco è costretto a vivere, così come gli altri concorrenti, non sarà una mission impossibile. Clicca qui per vedere il video di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018.

FRANCESCA CIPRIANI CANZONA L'EX PUGILE

Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018 ha trovato almeno due soci in affari con cui trascorrere il tempo. Da un lato Nino Formicola, con i noti siparietti comici che mettono spesso al centro dei riflettori mediatici Gaspare e l'ex pugile. Dall'altra abbiamo il legame che quest'ultimo è riuscito a creare con Francesca Cipriani nel corso delle settimane. E non senza scontri, dato che i due fin dal loro arrivo alle Honduras hanno vissuto diverse liti. Negli ultimi giorni li abbiamo visti invece ancora una volta insieme ed al lavoro: l'ex pugile sembra aver preso con grande serietà il suo ruolo di allenatore personale della Cipriani. Per questo ha scelto la concorrente come sua spalla per ripulire la spiaggia dalle foglie secche, subito dopo l'acquazzone che si è abbattuto sulle Honduras. Non è escluso che abbia scelto appositamente Francesca per evitare che la Naufraga diventasse ancora motivo di polemica per via del suo ozio. Il tutto sembra aver giocato in un certo senso a suo sfavore, dato che la Cipriani ne ha approfittato subito per ironizzare su un'improbabile "ditta di pulizie Franco Terluzzo". Clicca qui per vedere il video di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018.

LA SUA SENSIBILITA' LO RIPAGA CON IL CONSENSO DEI FAN

L'Isola dei Famosi 2018 vede Franco Terlizzi più rilassato rispetto alla settimana precedente. Lo abbiamo visto infatti entrare spesso in contrasto con Amaurys Perez, oltre che sotto le accuse di Craig Warwick dall'esterno. Non sono mancati inoltre i contrasti con Marco Ferri e le incomprensioni. L'ex pugile infatti ci è rimasto male nel vedere che il modello non lo ha invitato durante un'escursione a lumache. Franco forse ha pensato che l'amico cercasse di escluderlo appositamente, visto che i due hanno affrontato spesso insieme questo compito. Questo lato sospettoso dell'ex pugile è emerso già in diverse altre situazioni e dimostra ancora una volta quanto sia sensibile, forse fin troppo dato l'animo agguerrito degli altri concorrenti. La presenza di Terlizzi nel reality tuttavia funziona: lo dimostra come sia riuscito, nonostante sia un nip, a confrontarsi con tanti volti noti del piccolo schermo ed a conquistare il pubblico da casa.

© Riproduzione Riservata.