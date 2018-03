Fabrizio Corona come Belen Rodríguez/ Tatuaggio sulla mano in onore di Silvia Provvedi, sarà di buon auspicio?

Fabrizio Corona dichiara al mondo il suo amore per Silvia Provvedi facendosi tatuare il suo volto sulla mano, un simbolo importante dopo quello che lei ha fatto per lui?

20 marzo 2018 Hedda Hopper

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi

Un brutto segno o davvero qualcosa di importante? A Mattino 5 ironizzano sulla questione ma la cosa sembra davvero molto seria. L'argomento in questione è Fabrizio Corona e, in particolare, il suo nuovo tatuaggio. L'ex re dei paparazzi ha pensato bene di usare l'unica mano libera per tatuarsi il volto della nuova donna della sua vita, colei che gli è sempre stata accanto, anche nei momenti più bui e che, presto, potrebbe diventare sua moglie. Naturalmente si tratta del volto della sua amata Silvia Provvedi e lei stessa ha pubblicato la foto sui social, fin qui niente di male se non fosse che la questione tatuaggi dei "fidanzati" non è sempre di buon auspicio e Fabrizio Corona dovrebbe saperlo bene visto che proprio la sua ex, Belen Rodriguez, ha fatto lo stesso con il suo ex marito, Stefano De Martino. La showgirl ha pensato bene di tatuarsi il volto del suo amato ballerino sul braccio ma le cose non sono finite bene, sarà diverso per Corona e Silvia Provvedi?

UNA QUESTIONE DI TATUAGGI

Al momento tra i due va tutto a gonfie vele visto che la stessa cantante lo ha confermato nei giorni scorsi a Mattino 5. La loro vita è tornata finalmente alla "normalità" anche se ci vorrà un po' prima di trovare un equilibrio visto che Corona è molto geloso e il fatto che dovrà rimanere chiuso in casa non gli permette di esprimersi al meglio. I due hanno anche parlato di un possibile futuro insieme, forse un giorno, ma a quanto pare il tatuaggio potrebbe essere il primo passo verso qualcosa di serio e duraturo, sarà davvero così o la "maledizione" dei tatuaggi si abbatterà sulla coppia?

