Francesca Cipriani/ Naufraghi Vs showgirl. In arrivo due nomination? (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani entra nel mirino del gruppo di concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018: solo Jonathan Kashanian sembra difenderla. Entrerà in nomination?

Francesca Cipriani - Isola dei Famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo Francesca Cipriani alla prova ancora una volta. A causa di una pioggia improvvisa, la Naufraga non è riuscita a completare il suo compito di cuoca ed ha deciso di mettersi al riparo sotto il telo della tenda. E questo avrebbe voluto dire lasciare gli altri concorrenti senza cibo: Alessia Mancini è corsa subito ai ripari ed ha preso il suo posto al fuoco, armata di impermeabile. Solo così i Naufraghi sono riusciti ad avere il pranzo da gustare. Bianca Atzei ha ironizzato sull'evento in confessionale: ai suoi occhi fa ridere, forse in modo tragico, che la Cipriani abbia pensato a se stessa invece che a portare comunque a termine il proprio compito. Soprattutto perché ancora una volta è stata la Mancini a doversi armare di determinazione ed a colmare le sue mancanze. Clicca qui per vedere il video di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018.

JONATHAN KASHANIAN INTERVIENE IN SUA DIFESA

Sembra che Francesca Cipriani sia entrata nel vortice delle polemiche dell'Isola dei Famosi 2018. Approfittando di una sua assenza per accertamenti medici, il resto dei concorrenti ha sparlottato infatti alle sue spalle, sottolineando quanto sia oziosa e poco incline a collaborare per la routine quotidiana. Francesca in realtà emerge dopo diverse settimane come Peor al servizio degli altri, ma sembra che agli occhi di Alessia Mancini non basti. Persino Bianca Atzei ha fatto notare come in una particolare occasione la Cipriani avrebbe preferito rimanere in spiaggia senza darle una mano nel trasporto della legna. In sua difesa invece Jonathan Kashanian, che ha raccontato la sua personale esperienza. A sua volta ha infatti avuto da ridire con la concorrente, ma dopo averle detto la sua, è riuscito a darle una scossa ed a portare a casa un goal. Per questo suggerisce ai compagni d'avventura di fare altrettanto, soprattutto perché Francesca non sospetta che gli altri abbiano un giudizio così aspro nei suoi confronti. Clicca qui per vedere il video su Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018.

ALESSIA MANCINI E BIANCA ATZEI LA VOTERANNO?

La corsa di Francesca Cipriani verso la vittoria dell'Isola dei Famosi 2018 potrebbe essere stata minacciata dagli ultimi eventi. Anche se il suo nome continua ad essere fra i papabili alla finale agli occhi dei bookmakers, ciò che è accaduto negli ultimi giorni con i Naufraghi potrebbe spingerla verso la prossima nomination. La Cipriani ha sostituito in un certo senso Rosa Perrotta, attualmente sull'Isola che non c'è: in sua assenza, Alessia Mancini sembra aver trovato un nuovo capro espiatorio. In realtà non è la prima volta che le due concorrenti entrano in contrasto per via dell'inclinazione della Cipriani ad agire con calma, lentezza e soprattutto a decidere cosa fare e cosa evitare. Nelle settimane precedenti, Alessia e Francesca infatti erano già entrate in contrasto per lo stesso identico motivo e questo potrebbe comportare almeno due nomination in arrivo: il voto della Mancini e quello di Bianca Atzei.

