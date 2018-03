Francesco Monte/ Cecilia Rodriguez dà la sua benedizione? (Isola dei Famosi 2018)

Francesco Monte riceve il benestare dall'ex fidanzata Cecilia Rodriguez. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha già trovato la sua anima gemella?

Francesco Monte - Isola dei Famosi 2018

Francesco Monte ha concluso l'Isola dei Famosi 2018 con un evento positivo: il suo flirt con Paola Di Benedetto. I due ex concorrenti si sono infatti rivisti in seguito all'eliminazione di Madre Natura ed hanno già fatto la loro prima apparizione in tv come coppia. A dire la sua sull'ex fidanzato e quanto sta vivendo in ambito amoroso è Cecilia Rodriguez, che ha voluto manifestare la sua visione positiva su tutta la vicenda. L'ex gieffina ci ha tenuto innanzitutto a sottolineare di non aver mai augurato del male a Francesco, anche se la loro storia d'amore ha lasciato parecchio scottato l'ex tronista. La sorella di Belen infatti si augura che possa "trovare una persona con cui stare bene e condividere la propria vita", come ha evidenziato al settimanale Nuovo. Sibillina invece sul famoso canna-gate, su cui non si è sbilanciata più di tanto. La modella argentina infatti è convinta solo di una cosa: Monte dovrà risolvere al più presto la questione e chi fra l'ex fidanzato e Eva Henger ha mentito, dovrà assumersi le sue responsabilità.

FOTO, LE PAROLE DI PAOLA DI BENEDETTO IN UN POST

Dopo essere stati distanti per diverse settimane, Francesco Monte e Paola Di Benedetto hanno deciso di vivere la loro storia d'amore in corso a favore di telecamere e paparazzi. I due ex concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 sono stati infatti paparazzati dal settimanale Gente alle prese con baci appassionati lungo le strade di Milano. Abbracci, passione alle stelle e molto altro: un comportamento di certo diverso da quello mantenuto alle Honduras. Forse perchè la loro reunion è stata significativa per entrambi per capire che futuro dare al flirt nato nel reality. "Ed è proprio quando non le cerchi che le cose belle arrivano", commenta intanto Paola sul proprio profilo Instagram, allegando una foto di Francesco in posa nel corso della sua intervista a Verissimo, andata in onda lo scorso sabato. A fine frase niente cuoricini però: solo una rosa, romantica e passionale come la loro coppia. Clicca qui per vedere la foto di Francesco Monte.

NESSUNA FRETTA, MA I FAN SONO GIA' INNAMORATI DELLA LORO COPPIA

Francesco Monte non vuole sbilanciarsi nel definire la sua storia con Paola Di Benedetto. Di ritorno dall'Isola dei Famosi 2018, i due hanno infatti avuto modo di parlare viso a viso dei rispettivi sentimenti, ritrovandosi a scambiarsi confidenze ed emozioni fino alle sei del mattino successivo. La coppia si è anche mostrata in tv per la prima volta, complice un'intervista di Verissimo all'ex Madre Natura che ha vissuto la visita a sorpresa dell'ex tronista. Francesco però non vuole dare per scontato nulla e preferisce vivere le cose giorno per giorno, ricalibrando il tiro a seconda degli eventi. "Non so cosa succederà e dove arriveremo" sottolinea infatti in un post su Instagram con una foto che li riprende entrambi. Sorridenti e felici, liberi e sereni come accenna in una frase successiva. Quello che è certo è che "ad oggi mi fai star bene te": inevitabile che queste parole, così attese dai fan, non riscuotessero un forte successo sui social. In poche ore, il post ha raccolto oltre 260 mila like. Clicca qui per vedere il post di Francesco Monte.

© Riproduzione Riservata.