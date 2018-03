GIGI HADID E LEWIS HAMILTON / Lui preoccupato al fianco della modella, alla guida di un auto sportiva (video)

Gigi Hadid guida un'auto sportiva alla massima velocità mentre Lewis Hamilton è al suo fianco, visibilmente preoccupato. Ecco la nuova campagna di Tommy Hilfiger.

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Gigi Hadid

Gigi Hadid si trova alla guida di una splendida Mercedes Benz SLS e non sembra affatto preoccupata dalla velocità. Ma qualcuno al suo fianco è di parere ben diverso: nel posto del passeggero, infatti, c'è Lewis Hamilton che per qualche minuto ha dismesso i panni del pilota vincitore di quattro titoli mondiali per vestire quelli di un tranquillo ospite. Ma, a quanto pare, la guida della super modella Hadid non lo convince affatto: il campione della Formula 1, infatti, suda freddo quando Gigi evidenzia la sua guida sportiva, soprattutto quando sterza a massima velocità causando più di qualche timore nel suo compagno di avventura. Ed è a questo punto che le parti si invertono: per nulla tranquillo nella veste di co-pilota, Hamilton chiede alla modella di concedergli la guida della Mercedes e va alla guida, dove si sente decisamente a suo agio (clicca qui per vedere il video di questo esilarante scambio).

Gigi Hadid e Lewis Hamilton insieme per uno spot

Ma quali sono le ragioni che ha portato la famosa modella e il pilota di Formula 1 a girare questo divertente video? Non si tratta certo di un semplice filmato pubblicato da due amici durante una gita di piacere ma della campagna pubblicitaria per il noto brand di abbigliamento Tommy Hilfiger. Le ragioni della scelta delle due celebrities è chiarita proprio nel profilo ufficiale dell'azienda nella quale è stato scritto: "Cos'hanno in comune un pilota e una modella? L'impulso ad essere i migliori". In esso compaiono anche alcune immagini del backstage nel quale viene anche annunciato il ruolo della coppia come nuovi testimonial del marchio, "persone nelle quali la velocità e lo stile si uniscono". Una scelta che riempie di orgoglio lo stesso brand che può contare su un campione che "ha basato la sua incredibile carriera su passione, dedizione e lavoro duro".

