GIUCAS CASELLA/ Ora è guarito: nuovo esperimento o riparte per l'Honduras? (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella vorrebbe ritornare alle Honduras: farà un altro tentativo il prossimo anno? Intanto continua le sue ipnosi a tutti gli ex concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018.

Giucas Casella - Isola dei Famosi 2018

Che Giucas Casella voglia ritornare all'Isola dei Famosi 2018 non ci sono dubbi. L'ex Naufrago non ha mai fatto mistero della sua volontà di riprendere il percorso interrotto a causa di alcuni problemi di salute, che tuttavia sembrano essersi risolti. La sua speranza è che presto o tardi possa riprendere la strada di ritorno, ma sembra che difficilmente gli autori acconsentiranno ad una cosa simile. Anche se il suo stato di salute sembra ottimo, le condizioni precarie a cui sono soggetti i concorrenti potrebbero mettere in serio rischio la riabilitazione del mentalista. Potrebbe tentare di nuovo la fortuna nella prossima edizione. Del resto Giucas era già stato fra i Naufraghi del reality e se il detto è vero, "non c'è due senza tre". Nel frattempo, Casella si concede del tempo con il figlio James, avuto grazie ad una notte fugace su cui aveva persino manifestato qualche dubbio. Come ha rivelato a Verissimo, è stato Pippo Baudo a consigliargli di fare il test del DNA per sapere con certezza se fosse davvero suo figlio.

CECILIA CAPRIOTTI NON SI RISVEGLIA DALL'IPNOSI

Giucas Casella sembra essere andato oltre le previsioni. Ormai fuori dall'Isola dei Famosi 2018, il mentalista è ormai uno degli ospiti più quotati di Domenica Live, il programma condotto da Barbara d'Urso. Nella puntata della scorsa domenica ha deciso di porre alcune domande a Cecilia Capriotti, approfittando dei rumors riguardo alla sua presunta notte di passione con Amaurys Perez. Sono stati in tanti infatti a chiedere all'ex Naufraga se fosse lei la donna indicata dai rumors, illazioni a cui ha sempre risposto con una smentita. La stessa cosa è accaduta durante l'esperimento di Casella, che dopo averle posto qualche domanda ha avuto in realtà difficoltà a farla riprendere. Sono stati attimi di preoccupazione nel salotto della Regina della domenica, tanto che persino lo stesso ipnotista è arrivato a chiedersi se non avesse esagerato con la trance. Si è risolto tutto nel giro di qualche minuto, ma sufficiente per destare un piccolo allarme in studio.

LA SUA ESPERIENZA E' STATA ORIGINALE

Giucas Casella dimostra di avere una forte energia anche lontano dall'Isola dei Famosi 2018. Lo vediamo infatti gironzolare fra i vari salotti televisivi per fare qualcuno dei suoi numerosi esperimenti, che fra gli altri gli ha permesso di ipnotizzare Federica Panicucci e Vladimir Luxuria. E non solo in tv, ma sembra che il mentalista sia richiesto anche per gli eventi mondani. In questi ultimi giorni è stato infatti super ospite del ristorante Fellini di Roma e protagonista di un "A cena con" che gli ha permesso di entrare in contatto con il pubblico. Sempre più amato dai telespettatori, Giucas rimane agli occhi di tanti come il vincitore morale di quest'edizione del reality. E non solo perché ha dato scacco matto a tanti altri concorrenti delle generazioni più giovani, ma per lo spirito con cui è riuscito a vivere questa sua esperienza. Se escludiamo lo scontro con Craig Warwick per un "Cracker" di troppo detto durante la prima puntata, Casella non ha mai avuto uno scontro diretto con qualcuno degli altri Naufraghi.

