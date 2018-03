GIULIA MICHELINI / Ospite a "E poi c'è Cattelan" e presto al cinema con "Io c’è" (20 marzo 2018)

Giulia Michelini ospite nello studio di Epcc. Dal 29 marzo protagonista al cinema con Io c’è. Nel cast anche Edoardo Leo e Margherita Buy anche loro ospiti di Alessandro Cattelan.

20 marzo 2018 Francesca Pasquale

Giulia Michielin a Epcc

Giulia Michelini si prepara ad una nuova apparizione in tv. L'attrice sarà ospite nella nuova puntata di "E poi c'è Cattelan", condotta da Alessandro Cattelan. L’attrice romana, sin dagli esordi della sua carriera, è stata apprezzata per il suo talento e la sua bellezza. Dopo aver raggiunto il successo con Squadra antimafia, la sua arte l’ha preceduta, diventando richiestissima sia in fortunate fiction di successo per la televisione che nel mondo del cinema. Da piccola aveva una forte passione per la ginnastica artistica, ma dopo gli studi Liceali capisce che il suo futuro è la recitazione. Il suo debutto avviene in Distretto di Polizia, poi nella mini serie Paolo Borsellino, quindi al cinema nel film di Gabriele Muccino, Ricordati di me e nel film La ragazza del lago. Come detto l’ascesa al successo arriva quando veste i panni di Rosy Abate in Squadra Antimafia, ha poi recitato nel film Cado dalle nubi, Immaturi, Allacciate le cinture e nella serie I soliti idioti. Il suo fascino e il suo stile fresco e giovanile la portano ad essere un’icona di stile per le nuove generazioni che la seguono e ne apprezzano gli outfit e lo stile trendy tuttavia a volte non manca di mostrare anche il suo animo più rock.

GIULIA MICHELINI, LO IONISMO AL CENTRO DELLA NUOVA COMMEDIA IO C’È

Giulia Michelini sarà dal 29 marzo al cinema nella nuova commedia di Alessandro Aronadio, Io c’è. Si tratta di un lungo cortometraggio che racconta la storia di Massimo interpretato da Edoardo Leo, sfortunato proprietario di un bed & breakfast. Io c’è è una commedia esilarante dove però con la giusta ironia viene trattato un tema molto importante ed ossia la crisi economica e la forza di volontà dei piccoli imprenditori italiani nel provare a sopravvivere. Massimo Alberti è il proprietario di un bed and breakfast Miracolo Italiano, che se un tempo era di lusso ora è soltanto una fatiscente palazzina. La crisi ha messo in ginocchio la sua attività, ma di certo non ha fatto la stessa cosa con i suoi vicini, un convento gestito da suore sempre pieno di clienti. Massimo allora decide di fare qualcosa. Crea dal nulla una nuova religione e trasforma il bed&breakfast in un luogo di culto. Nasce così lo Ionismo, la prima fede che mette l'io al centro dell'universo. Ad accompagnare Massimo (Edoardo Leo) in questa sua missione verso la totale astensione dalle tasse, un cast eccezionale come Margherita Buy, Giuseppe Battiston e Giulia Michelini.

