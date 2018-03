Giovanni Cottone/ Chi è l'ex di Francesca Cipriani: la complessa storia con l'imprenditore

Il noto ex di Francesca Cipriani, di cui si è parlato anche all'Isola dei Famosi, è l'imprenditore Giovanni Cottone. Ecco i dettagli della loro relazione

20 marzo 2018 Anna Montesano

Giovanni Cottone

Si è spesso parlato nell'ultima settimana, dopo la diretta di lunedì scorso dell'Isola dei Famosi 2018, di un ex compagno di Francesca Cipriani, motivo di dissapori con un'altra ben nota showgirl. L'identità di quest'ultimo non è un grande mistero: lui è Giovanni Cottone, famoso imprenditore italiano, uno dei primi imprenditori italiani ad essere sbarcato nel mercato cinese negli scorsi anni. Cottone è finito però sotto inchiesta qualche tempo fa per truffa aggravata e reati tributari e bancari per il crac della Maxwork spa, un’agenzia per il lavoro fallita nei mesi scorsi. L'imprenditore fu costretto a scontare una condanna agli arresti domiciliari e fu proprio per le conseguenze di questa delicata vicenda che la liaison con Francesca Cipriani finì.

LE PAROLE DI FRANCESCA CIPRIANI SU COTTONE

Pochi giorni dopo, Francesca Cipriani, ospite di Barbara D'Urso, in lacrime dichiarò: "Lui ha iniziato a corteggiarmi a giugno. Io ero abbastanza contenta, perché era un uomo di altri tempi che mi corteggiava a differenza di uomini che ho avuto in passato e che non sapevano nemmeno cosa fosse il corteggiamento. Andava tutto bene. Siamo stati anche a Venezia questa estate". La showgirl ne approfittò anche per sottolineare di essere all'oscuro di tutta la vicenda, in cui non era quindi mai stata coinvolta. Poi alla D'Urso: "Barbara io non ho parole. Ero all'oscuro di tutto. Ora lui è in custodia cautelare. Spero che sia innocente e che dica la sua. Sono stravolta. Non lo sento da sabato. Aveva il telefono staccato. Non l'ho cercato a casa perché sapevo che era fuori Milano".

