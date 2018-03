I PILASTRI DEL CIELO/ Su Rete 4 il film con Jeff Chandler e Dorothy Malone (oggi, 20 marzo 2018)

I pilastri del cielo, il film in onda su Rete 4 oggi, maredì 20 marzo 2018. Nel cast: Keith Andes, Jeff Chandler, Sydney Chaplin, alla regia George Marshall. Il dettaglio.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST KEITH ANDES

Il film I pilastri del cielo va in onda su Rete 4 oggi, maredì 20 marzo 2018, alle ore 16.50. Una pellicola cinematografica western che è stata diretta nel 1956 da George Marshall, noto regista e interprete cinematografico americano scomparso nel febbraio del 1975, famoso per aver diretto film come La valle degli uomini rossi, La quercia dei giganti e La conquista del West. Nel cast di attori protagonisti de I pilastri del cielo troviamo Keith Andes, Jeff Chandler, Sydney Chaplin, Michael Ansara e Lee Marvin. L'intera trama trae ispirazione da un'opera romanzata da Heck Allen, famoso scrittore americano. La pellicola è stata distribuita in tutto il mondo riscuotendo un tiepido successo a livelo internazionel. Tra il cast di produttori spicca il nome di Robert Arthur, noto attore americano apparso in pellicole cinematografiche di un certo rilievo come La femmina contesa, I moschettieri dell'aria e L'asso nella manica. I pilastri del cielo, è uscito nei cinema a stelle e strisce nell'ottobre del 1956 e successivamente venne poi distribuito in tutto il resto del mondo. Nel nostro Paese è approdato poco dopo, nel gennaio dell'anno successivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I PILASTRI DEL CIELO, LA TRAMA DEL FILM

Emmett Bell, generale dell'esercito statunitense, ha il compito di tenere sotto controllo una riserva indiana stipata tra le montagne di Snake River, dov'è stata da poco edificata un imponente chiesa. L'impresa è più che mai ardua, con gli indiani pronti a ribellarsi all'avanzata dei ribelli. Si tratta di un momento epocale, che sancisce una fase di stasi nella lotta tra tribù indiane e i conquistatori americani. La situazione precipita clamorosamente quando i militari iniziano ad edificare un ponte che collega la riserva indiana con lo snodo stradale principale più vicino. La decisione urta gli animi dei capi tribù che cambiano repentinamente atteggiamento, ponendo sulla difensiva e preparandosi a contrastare l'avanzata degli invasori con tutti i mezzi a loro disposizione. La pace, faticosamente conquistata, è giunta drasticamente al termine.

