IL GRANDE MATCH/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone e Robert De Niro (oggi, 20 marzo 2018)

Il grande Match, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Robert De Niro e Kevin Hart, alla regia Peter Segal. La trama del film nel dettaglio.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE E ROBERT DE NIRO

Il film Il grande Match va in onda su Rete 4 oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.15. La pellicola ha potuto contare sulla professionalità di una grande star del cinema hollywoodiano come Sylvester Stallone, che interpreta il personaggio di Harry Razor Sharp. Al suo fianco troviamo un'altra grande icona del cinema americano come Robert De Niro che veste i panni di Billy Mc Donnen. I due interpreti cinematografici hanno già collaborato l'uno accanto all'altro sul set cinematografico di Cop Land, film poliziesco del 1997 che è stato diretto allora da James Mangold. Gli interpreti secondari del film sono invece Kevin Hart, Alan Arkin, Kim Basinger e Jon Bernthal. La pellicola è stata diretta da Peter Segal regista americano che ha curato la regia di film come L'altra sporca ultima meta, 50 volte il primo bacio e La famiglia del professore matto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film comico che viene trasmesso questa sera su Rete 4.

IL GRANDE MATCH, LA TRAMA DEL FILM

Protagonisti della storia sono Henry e Billy, due ex campioni di pugilato ed eterni nemici sul ring. Le loro carriere sono ormai terminate da anni ma la forte rivalità che li legava un tempo è più viva che mai anche a distanza di tanti anni. Lo scontro che tanti anni prima avrebbe dovuto decretare il migliore tra i due non ebbe mai luogo perché senza una chiara motivazione, Harry, poco prima del match, decise di dire addio al mondo del pugilato. A distanza di anni, i due finiscono per azzuffarsi in occasione di un evento gala. Il loro scontro inatteso viene ripreso in un video che viene poi fatto circolare online. D'un tratto, il pubblico ritorna ad appassionarsi alla loro eterna rivalità così i due assumono un importante decisione, ovvero scontrarsi a viso aperto in un match che decreterà finalmente il migliore tra i due.

