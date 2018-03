IL NOME DELLA ROSA/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 20 marzo 2018)

Il nome della rosa, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Sean Connery, Murray Abraham, alla regia Jean Jacques Annaud. Il dettaglio della trama.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST SEAN CONNERY

Il film Il nome della rosa va in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata afidata alla regia di Jean Jacques Annaud. Il film trae ispirazione dall'omonima opera romanzata da Umberto Eco, uno degli scrittori italiani contemporanei più amati in Italia e all'estero. Il film, nato da una coproduzione italiana tedesca e francese, è stato prodotto nel 1986 ed ha visto protagonisti Sean Connery, Murray Abraham, Christian Slater, Elia Baskin e Fedor fFdorovich Shaljapin. Si tratta di un vero e proprio successo internazionale che quando venne trasmesso per la prima volta in Italia su Rai 1, ottenne un risultato inaspettato e clamoroso, superando i 14 milioni di spettatori da casa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL NOME DELLA ROSA, LA TRAMA DEL FILM

Un monastero benedettino situato in un piccolo paesino dell'Italia settentrionale, fa da scenario ad una serie di misteriosi omicidi. Nello stesso periodo, la struttura benedettina si prepara ad ospitare un concilio al quale prenderà parte anche Guglielmo da Baskerville, un prete che tanti anni prima ha vestito ai panni di inquisitore. Quest'ultimo viene dunque incaricato di scoprire chi sia il vero colpevole delle morti avvenute all'interno dell'Abbazia. E così, Guglielmo inizia le sue indagini assieme al suo aiutante Adso. I due vengono mal visti dagli altri ospiti del monastero, convinti che le morti misteriose siano state provocate dal diavolo in persona. Ma Guglielmo è convinto che il vero colpevole si nasconde tra le mura del monastero. Riuscirà il prete ad inchiodare il colpevole?

© Riproduzione Riservata.