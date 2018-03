IL PONTE SUL FIUME KWAI/ Su Rai Movie il film con Alec Guinness (oggi, 20 marzo 2018)

Il ponte sul fiume Kwai, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 marzo 2018. Nel cast: Alec Guinness, Sessue Hsyakawa e William Holden, alla regia David Lean. Il dettaglio.

20 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ALEC GUINNESS

Il film Il ponte sul fiume Kwai va in onda su Rai Movie oggi, martedì 20 marzo 2018, alle ore 23.25. Una pellicola che è stata diretta dal regista David Lean e presenta nel suo cast diversi attori piuttosto conosciuti come Alec Guinness, Sessue Hsyakawa, William Holden e Jack Hawkins. Considerato uno dei film più belli della storia del cinema americano, Il ponte sul fiume Kwai è stato tratto dall'omonima opera romanzata da Piere Boulle, scrittore di origini francesi reso celebre proprio da quest'opera letteraria nota in tutto il mondo. Il film ha ottenuto un successo senza precedenti arrivando a vincere Ben 7 premi Oscar in differenti categorie e tanti altri premi cinematografici internazionali di grande rilievo. Dal 1999 è considerato anche uno dei primi 15 film più belli del cinema britannico. Difatti, la produzione della pellicola è stata anglo-americana. Il romanzo da cui è tratta la pellicola stessa è stato ispirato da un evento storico realmente accaduto e riguarda dunque le fasi che precedettero l'edificazione di un ponte in territorio thailandese nel 1943, quindi in piena seconda guerra mondiale. Molte scene furonosono frutto di fantasia, in quanto andarono a mitigare quanto realmente accaduto, per non urtare la sensibilità del pubblico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL PONTE SUL FIUME KWAI, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel pieno del secondo conflitto mondiale e all'interno di un campo di prigionia, il generale britannico Nicholson. riesce ad ottenere un importante concessione da parte i suoi carcerieri. L'uomo potrà Infatti dirigere i suoi soldati nel corso delle difficili operazioni di edificazione di un ponte che attraversi il fiume Kwai. Tutto va come previsto, i lavori iniziano e sembrano procedere per il meglio, ma nel frattempo un reggimento di soldati statunitensi è in procinto di catapultarsi proprio in quell'area con l'obiettivo di far esplodere l'intero ponte. Il piano prevede che l'esplosione dovrà verificarsi nel momento esatto in cui sul ponte, si troverà a transitare il convoglio ospitanti i soldati che parteciperanno alla parata d'inaugurazione del ponte.

© Riproduzione Riservata.