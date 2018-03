IL SEGRETO/ Anticipazioni 20 marzo: Saul e Julieta nascondono la loro relazione a Donna Francisca

Anticipazioni Il Segreto, puntata 20 marzo 2018: Saul e Julieta sono sempre più innamorati ma decidono di tenere nascosto il loro legame a Donna Francisca.

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La storia d'amore tra Saul e Julieta ha ufficialmente preso il via nelle ultime puntata de Il Segreto. La nuova coppia regina della telenovela spagnola è stata protagonista di un vero e proprio colpo di fulmine e ha continuato a vedersi, nonostante Prudencio abbia chiaramente messo in guardia il fratello sulle conseguenze dei suoi sentimenti. Nell'episodio odierno, come sempre in onda a partire dalle ore 16:30 circa, Saul confermerà di tenere molto a Julieta e le regalerà la lana con la quale potrà preparare dei materassi. Ma i due innamorati decideranno di tenere, almeno per ora, segreta la loro relazione: consapevoli della cattiva opinione di Donna Francisca nei confronti della sosia di Pepa, infatti, capiranno che è ancora troppo presto per farle sapere che si amano, fatto che sicuramente scatenerebbe la sua rabbia...

IL SEGRETO: MATIAS RIFIUTA DI VEDERE BEATRIZ

Saul e Julieta occuperanno sempre maggiore spazio nelle puntate de Il Segreto, ma insieme a loro continueranno a tenere banco anche altre trame assolutamente degne di nota. Tra di esse segnaliamo la lettera scritta da Beatriz a Matias: nonostante gli avvertimenti di Emilia, Hernando e Camila, la giovane non sarà affatto disposta a rassegnarsi facilmente a perdere l'uomo che ama. Per questo scriverà una lettera Matias, al quale chiederà di vedersi nel loro covo d'amore. Ma questa volta Matias avrà le idee chiare come mai accaduto in passato e, dopo avere consegnato ad Alfonso il biglietto appena ricevuto, prometterà al padre di non ripetere gli errori che hanno spinto Marcela in fin di vita. Proprio ora che la giovane e il piccolo che porta in grembo, daranno dei segni di miglioramento, Matias confermerà di non riprendere la relazione extraconiugale con la sua amante: quale sarà la reazione di Beatriz ad un simile affronto?

