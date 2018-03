Isola dei Famosi 2018/ Diretta e anticipazioni: Valeria Marini in Honduras, Simone eliminato? (nona puntata)

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni, news e diretta della nona puntata del 20 marzo: chi verrà eliminato tra Simone, Jonathan e Marco Ferri? Valeria Marini in Honduras.

20 marzo 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Una nona puntata carica di colpi di scena quella dell’Isola dei Famosi 2018. Fuggendo a gambe levate dalle puntate in replica de Il Commissario Montalbano (in onda al lunedì sulla rete ammiraglia di Casa Rai), l’adventure game condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, si sposta ancora al martedì sera. Nel nuovo appuntamento di oggi quindi, al fianco della conduttrice ritroveremo come sempre Mara Venier e Daniele Bossari nelle vesti di opinionisti. Poi ci sarà spazio anche per l’irriverente intervento degli amici della Gialappa’s Band che ogni settimana, propongono delle divertenti anticipazioni che poi vedremo in onda durante “Mai Dire Isola”, appuntamento del mercoledì sera di Italia 1 con protagonisti proprio gli isolani attualmente in Honduras. In diretta dalla Palapa, oltre al cast di naufraghi anche Stefano De Martino che ogni settimana, viene costantemente bacchettato dagli interventi sulla rivista Spy di Stefano Bettarini (ex inviato del programma). Chi verrà eliminato? Quali sorprese ci aspettano in studio? Scopriamo tutto grazie alle anticipazioni.

Isola dei Famosi, Valeria Marini in Honduras

Stasera, martedì 20 marzo, in prima serata su Canale 5, si apriranno i battenti del nono appuntamento dell’Isola dei Famosi 2018. Si parlerà ancora del canna-gate? Sicuramente gli amici di Striscia la Notizia, in onda prima dell’Isola, avranno modo di lanciare nuove indiscrezioni. Dopo la precedente sfuriata di Alessia Marcuzzi ai danni di Eva Henger, ci appare difficile che possano ancora tornare sull’argomento. Nel frattempo, le anticipazioni della nona puntata di questa sera, ci riferiscono la presenza in Honduras di Valeria Marini che finalmente sbarcherà sull’Isola dei Famosi per una missione segreta che potrebbe vedere protagonista proprio Francesca Cipriani dopo il piccolo litigio della scorsa puntata. La starlette sarda, ha precisato di volere portare “la sensualità” in spiaggia: staremo a vedere cosa combinerà! La bionda si unirà al gruppo direttamente in Palapa ed esordirà con una sorpresa inaspettata proprio per i naufraghi attualmente in gioco. La Marini entrando a tutti gli effetti in gara, dovrà affrontare i giochi con il resto del cast, comprese le prove ricompensa.

Simone sull’isola che non c’è che Elena?

Il compito di Valeria Marini sull’Isola dei Famosi 2018, sarà veramente speciale. Essendo una veterana dell’Honduras, la formosa showgirl entrerà in gioco con una missione davvero particolare. Ed infatti, avrà modo anche di motivare e consigliare i naufraghi dopo le difficili settimane appena trascorse. Sicuramente la sorpresa avrà modo proprio d’impensierire Francesca Cipriani. Nel frattempo, nel corso dell’ottavo appuntamento con il reality, sono finiti in nomination Simone Barbato, Jonathan e Marco Ferri: chi verrà eliminato? Come ben sapete, il concorrente che dovrà abbandonare la Palapa, avrà una seconda possibilità di restare proprio sull’isola che non c’è dove, qualora dovesse accettare si sconterà con Rosa Perrotta ed Elena Morali. A questo punto, per alimentare il gossip, il pubblico spera che l’eliminazione possa toccare al mimo per poi finire nuovamente tra le braccia dell’ex Pupa con l’eliminazione definitiva della modella campana: staremo a vedere cosa accadrà!

Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi in studio: si parla del canna-gate?

Nel frattempo, l’eliminazione di un naufrago tra Simone, Jonathan e Marco sarà decisa dal pubblico da casa che tramite televoto, voterà confermando chi dovrà abbandonare Playa Uva. Per le votazioni, i telespettatori avranno a loro disposizione quattro canali differenti che di seguito vi andremo ad elencare: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. In questo ultimo periodo, anche Ferri ha mostrato momenti di cedimento, facendosi consolare dal buon Jonathan. Il resto del gruppo in questi giorni, ha anche spronato maggiormente Francesca Cipriani, sperando che potesse collaborare un poco di più: saranno riusciti nell’impresa? In studio, tornerà l’ultima eliminata: Nadia Rinaldi, che racconterà la sua esperienza sull’Isola che non c’è; con lei si parlerà ancora del canna-gate? Lo reputiamo improbabile. L’Isola dei Famosi potrà essere seguita anche tramite streaming collegandosi al sito isola.mediaset.it, oppure scaricando l’applicazione gratuita Mediaset. Il programma poi, potrà essere consultato anche tramite i profili social ufficiali e commentato con il seguente hashtag: #Isola.

