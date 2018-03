Jonathan Kashanian/ A rischio eliminazione, snobba Marco Ferri? Lo sfogo dell'amico (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan Kashanian viene "bacchettato" da Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018. Il modello non digerisce il cambio di amicizie e si confronta con l'amico.

Jonathan Kashanian - Isola dei Famosi 2018

Jonathan Kashanian ha cambiato cerchia di amicizie nell'ultima settimana sull'Isola dei Famosi 2018. Dopo aver avuto il confronto con Alessia Mancini in diretta, l'ex inviato di Verissimo ha deciso infatti di portare su Bianca Atzei su Isla Bonita e non Marco Ferri come in molti si sarebbero aspettati. Sembra che il modello stia accusando il colpo solo adesso, forse perché si trova in nomination assieme all'amico ed a Simone Barbato. Per questo Jonathan ha avuto un momento di confronto con l'amico Marco, che gli ha fatto notare come la sua decisione di integrarsi con il resto del gruppo potrebbe averlo penalizzato. Fino a qualche giorno fa, Jonathan e il modello erano infatti fin troppo uniti e forse anche per questo la sua assenza si è fatta sentire con maggior forza. "Ho bisogno d'affetto", gli ha confidato infine Ferri, a cui il Naufrago tuttavia ha fatto notare un dettaglio importante: negli ultimi giorni sarebbe stato fin troppo ombroso ed oscuro, tanto da essere inavvicinabile. I due però sembrano aver già risolto tutto con un abbraccio. Clicca qui per vedere il video con Marco Ferri e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

PRONTO AD USCIRE DAL REALITY?

Come ha vissuto Jonathan Kashanian l'ultima settimana all'Isola dei Famosi 2018? L'ex inviato lo ha svelato direttamente a Bianca Atzei durante un confronto intimo. Sembra infatti che abbia sentito spesso il desiderio di trovare un momento per se stesso, per prendere un po' di respiro dalle dinamiche di gruppo. Trascorrere tutto il tempo con le stesse persone, fra litigi e vendette, non è per niente facile. Per questo sarebbe in qualche modo felice di poter uscire anche nella diretta di questa sera, finalmente lontano da tensioni di vario tipo. Dopo tutto in questo caso uscirebbe dal reality ormai ad un passo dalla finale, comunque un traguardo importante ai suoi occhi. Per Bianca invece è importante rimanere fino alla fine per poter dimostrare di aver trasformato la propria vita grazie al programma. Jonathan tra l'altro ha qualche dubbio sul fatto di poter rimanere, evento che invece la cantante dà quasi per scontato. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

IN DIFESA DI FRANCESCA CIPRIANI

Jonathan Kashanian non ha digerito alcuni recenti comportamenti dei Naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018. In particolare verso Francesca Cipriani, diventata la nuova contestata delle Honduras. Fra l'esperto di stile e la showgirl infatti si è creata fin dall'inizio una forte amicizia e Jonathan si è sempre dimostrato comprensivo nei confronti delle numerose difficoltà della blonde. Per questo non ha tanto gradito scoprire che gli altri concorrenti vedono la Cipriani come una persona fin troppo oziosa, invitandoli di contro a parlarne in faccia. Soprattutto perché la diretta interessata non sembra aver intuito che c'è del malcontento alle Honduras riguardo al suo modo di fare. Per questo Kashanian ha invitato tutti i contestatori di turno ad agire prendendolo ad esempio: anche lui in passato ha avuto uno sbotto con la Cipriani, subito risolto nel momento stesso in cui le ha fatto capire che cosa non digerisse del suo modo di fare.

© Riproduzione Riservata.