LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini in onda nella giornata della felicità

Oggi, martedì 20 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Oggi, martedì 20 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Ieri il programma pomeridiano della prima rete Rai ha raccolto 1.479.000 spettatori con l’11.8% di share nella prima parte e 1.985.000 telespettatori con il 15.3%, nella seconda. Come ogni giorno, La vita in diretta inizierà con “Il caffè” di Francesca Fialdini: “quando lui preferisce un lui, ma è sposato con te”, sarà questo il delicato tema che la conduttrice affronterà con le sue ospite. Ovviamente si parlerà anche di primavera e della giornata internazionale della felicità.

La storia di Lele Joker

Ieri, lunedì 19 marzo, in occasione della festa del papà è stato ospite de La vita in diretta il papà del piccolo YouTuber Lele Joker: “Sono il papà di un guerriero”, ha detto a Marco Liorni. Gabriele, 9 anni, è malato ma su YouTube ha tantissimi follower che seguo i suoi video: “Ragazzi, inseguite i vostri sogni, io ad esempio da grande voglio fare il dottore e questo farò, mi laureerò perché voglio aiutare le persone a stare meglio, inseguite i vostri sogni perché vi fa bene, stimola il vostro cervello”. Ma oltre a spunti motivazionali, Gabriele riflette anche su grandi temi: “Per i bambini l’amore è quando una persona ne bacia un’altra e baciandosi fanno un figlio”. Nei giorni scorsi Lele ha espresso il desiderio di raggiungere i 10 mila iscritti al sua canale YouTube: al termine del servizio de La vita in diretta gli iscritti erano più di 12 mila!

