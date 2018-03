La Regina del Silicone, Striscia la Notizia/ Video, incastrata: ha tentato di corrompere la polizia con 1000 e

20 marzo 2018 Fabio Belli

A Striscia incastrata la "Regina del Silicone"

Su Striscia la Notizia è tornata alla ribalta la questione della Regina del Silicone, di cui il telegiornale satirico si era già occupato circa un anno fa, nel maggio del 2017. Una signora di Napoli così chiamata perché dispensava nel suo studio iniezioni di silicone per “ritocchini” estetici, senza avere alcun tipo di abilitazione medica ma chiedendo considerevoli cifre di denaro per i suoi interventi. Tutto questo, mettendo a repentaglio la salute delle persone che si sono rivolte a lei, come è accaduto anche nell’ultimo servizio mostrato da Striscia, in cui un uomo che voleva effettuare un cambio di sesso si è presentato nello studio della signora (ovvero, la sua casa dove abita anche con la figlia), la quale ha garantito di poterlo aiutare con alcune iniezioni di silicone dal costo di 4000 euro l’una.

TENTATIVO DI CORRUZIONE SU UN MILITARE

Mentre l’uomo che voleva cambiare sesso riceveva ragguagli dalla Regina del Silicone, è intervenuto l’inviato di Striscia la Notizia che ha richiesto spiegazioni, ma stavolta non da solo. Assieme a Luca Abete c’erano infatti anche degli agenti della Guardia di Finanza, che hanno perquisito lo studio rilevando diverse violazioni, compresa la detenzione di materiale medico per effettuare le iniezioni non autorizzato. Ovviamente il pagamento delle prestazioni da 4000 euro sarebbe stato in nero. Ha spiegato ai microfoni di Striscia la Notizia il tenente colonnello Giovanni Pipola, comandante del Gruppo pronto impiego della GdF di Napoli: «La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione ed è stata arrestata, processata per direttissima e condannata a due anni e tre mesi di reclusione perché durante la perquisizione ha tentato di corrompere un militare con 1.000 euro»

