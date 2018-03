Laura Pausini in ospedale per Fabio Muroni/ La cantante realizza il sogno del suo piccolo fan malato

Laura Pausini realizza il sogno di un piccolo fan, Fabio Muroni, andando a trovarlo in ospedale. Il bambino è affetto da Sindrome di West e aveva lanciato un appello alla cantante

20 marzo 2018 Anna Montesano

Laura Pausini

Un bellissimo gesto quello di Laura Pausini che ieri, 19 marzo 2018, ha deciso di recarsi all'ospedale Maggiore di Lodi a trovare Fabio Muroni, il bambino di 12 anni affetto dalla sindrome di West, tetraparesi spastica, encefalopatia, che, attraverso il papà le aveva scritto, pubblicandola poi su Facebook, una lettera chiedendo di poterla incontrare. La cantante, nonostante i suoi tantissimi impegni, non se l'è fatto dire due volte e ieri, come riporta l'edizione locale del Giorno, è arrivata all'ospedale e ha regalato a Fabio il suo ultimo album. Una grandissima gioia per il piccolo 12enne che è riuscito a coronare il suo più grande sogno: quello di incontrare la sua cantante preferita e, con lui, anche i suoi genitori che combattono al suo fianco.

L'appello di Fabio Muroni a Laura Pausini

Bellissima e commovente la lettera che il piccolo Fabio Muroni, attraverso suo padre, ha pubblicato su Facebook come appello a Laura Pausini. In questa si legge: "Cara Laura sono un tuo piccolo fan ho 12 anni e sono un bimbo speciale ho una tetra paresi spastica , encefalo -patia ,sindrome di west , sin da piccolo i miei genitori mi facevano sentire la tua musica è quando sentivo la tua voce mi tranquillizzavo, anche quando ero in America per i periodi di riabilitazione intensiva la tua voce è le tue canzoni mi accompagnavano nei momenti tristi e felici e ogni volta che uscivi con una nuova canzone riconoscevo subito che eri tu". Poi ancora si legge: "Fra tutti i cantanti che ascolto sei l’unica che mi rilassa e se piango per qualche dolore appena sento la tua voce smetto di piangere ascolto incantato e a volte sorrido [...] mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale, ti ringrazio per tutto".

© Riproduzione Riservata.