Lele Joker, chi è il bambino malato di neuroblastoma/ Boom per il canale Youtube “ho deciso di essere felice”

Lele Joker, giovane youtuber affetto da un neuroblastoma, è stato protagonista dell'odierna puntata de La Vita in Diretta. E realizza un sogno: "Vorrei migliaia di iscritti al mio canale"

Lele Joker, ospite a La Vita in Diretta (Rai)

"Oggi ho deciso di essere felice". Questa la frase centrale, di grande insegnamento, che i telespettatori di Rai 1 ricorderanno a lungo. Nella puntata di quest’oggi de La Vita in Diretta, uno degli ospiti che ha letteralmente catalizzato l’attenzione dei presenti (e non solo, vista anche la risposta “live” di molto suoi fan attraverso i social network) è stato il piccolo Gabriele, un bambino di Milano affetto da un neuroblastoma metastatico: tuttavia, il piccolo si è fatto conoscere negli ultimi tempi dal grande pubblico grazie a sul visitatissimo canale YouTube dove usa il moniker di Lele Joker e dove ha conquistato molti “spettatori” per la spontaneità con cui parla di ogni cosa e anche delle sue aspirazioni nella vita, senza mai indugiare troppo sulla sua patologia, anzi evitando se possibile di parlare di quella malattia che sovente lo costringe ad uploadare i suoi video da una stanza di ospedale. E nello studio dello storico rotocalco pomeridiano di Rai 1, il baby youtuber ha parlato della sua passione e ha portato all’attenzione dei due conduttori, Marco Liorni e Francesca Fialdini, un sogno di cui aveva parlato nei giorni scorsi anche alla stampa: “Vorrei avere migliaia di iscritti al mio canale”. Detto, fatto: perché, durante il collegamento in diretta da casa sua in compagnia del fratello Cristian e dei genitori, Lele ha visto andare in scena una vera e propria gara di solidarietà, con iscrizioni a raffica al suo profilo YouTube tanto che al termine dell’intervista era stato frantumato il muro dei 53mila iscritti.

LA GARA DI SOLIDARIETA' SUL SUO PROFILO YOUTUBE

“Tutti fanno il tifo per Lele Joker” era il sottopancia che oggi La Vita in Diretta ha dedicato a questo bambino di Milano che da tempo lotta contro un tumore e che, nel giro di poco tempo, grazie a dei video che hanno commosso l’opinione pubblica, è passato da poche centinaia di follower a decine di migliaia. In compagnia del fratello Cristian (che per lui fungeva da vero e proprio social media manager, filmando l’intervista e riportando gli aggiornamenti degli iscritti al suo profilo) e dei genitori, il piccolo Gabriele ha parlato delle sue passioni musicali (su tutto, la musica hip hop e il rap, senza disdegnare nemmeno il reggaeton, sorprendendo lo stesso Marco Liorni e i suoi ospiti in studio) e dando un saggio di quella che è la sua filosofia di vita. “Quando vedo in giro la gente triste mi chiedo come mai” ha detto con grande spontaneità, prima che arrivi la sorpresa: in collegamento per lui è apparsa Noemi. La cantautrice ha infatti rivelato di essere oramai una sua fan: “Ti ho visto varie volte e sei simpatico; per questo voglio invitare tutti quanti a iscriversi al tuo canale e seguire le tue avventure. Sei fortissimo e ti mando un bacio!” ha aggiunto l’artista romana prima di ridare nuovamente la parola a Lele Joker che ha salutato gli spettatori del programma di Rai 1 allo stesso modo in cui fa in chiusura dei suoi video.

LELE JOKER, "INSEGUITE I VOSTRI SOGNI COME FACCIO IO"

Il sogno di Lele Joker di diventare un vero youtuber era noto da quando aveva realizzato un video in ospedale dall’emblematico titolo di “Inseguite i vostri sogni quando potete”. Infatti, in una clip di 10 minuti che è diventata la più vista del suo canale, il piccolo Gabriele racconta come è nata questa esperienza sui social e, quasi scusandosi, spiega che è da un po’ che non pubblicava alcun video, aggiungendo che se qualcuno avesse voglia di annullare l’iscrizione al suo profilo lui lo capirebbe e non avrebbe nulla da ridire. “Non lo faccio apposta” dice con un filo di voce, spiegando anche le difficoltà che ha nell’uploadare materiale nuovo ogni giorno, prima di invitare tutti a inseguire i propri sogni come sta facendo lui stesso: “Io voglio fare il dottore e laurearmi per i miei” racconta, dando una lezione di coraggio e di tenacia a quello stesso pubblico a cui forse toccherebbe incoraggiare Lele Joker nella sua battaglia contro il neuroblastoma che lo affligge.

