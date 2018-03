Lettera della mamma di Jonathan/ "Fieri di ciò che sei": il naufrago in lacrime (Isola dei Famosi 2018)

Grande sorpresa per Jonathan in diretta all'Isola dei Famosi 2018: prima la lettera di sua madre poi, a sorpresa, lei è in Honduras per lui! Lacrime per il naufrago

20 marzo 2018 Anna Montesano

Jonathan incontra sua mamma all'Isola dei Famosi

Anche per Jonathan, prima dell'esito della nomination che potrebbe vederlo fuori dall'Isola dei Famosi 2018, arriva una bellissima sorpresa. Dopo un video che riassume un particolare momento vissuto da Jonathan in settimana e una riflessione riguardante il desiderio di diventare padre e di avere una famiglia propria, Alessia Marcuzzi gli fa notare che in lontananza c'è un tavolino con delle tazze ed una teiera. Lui la riconosce subito: "Appartiene al servizio di mia madre". Si avvicina al tavolino e trova una lettera scritta per lui proprio da sua madre.

SORPRESA PER JONATHAN: SUA MADRE IN HONSURAS PER LUI!

"Mio caro Jonathan, che sollievo riuscire a parlarti dopo tanto tempo. - esordisce la lettera - Avevo bisogno di sentirmi vicino a te, mi manchi tantissimo, papà e io siamo molto fieri di te e del tuo comportamento, ti abbiamo educato ad essere una persona onesta e corretta e tu lo stai dimostrando". Poi ancora si legge: "Non perdi mai il tuo buon umore ma quando sei triste sappi che vorremmo essere al tuo fianco. Siamo fieri di ciò che sei". Ma appena finito di leggerla, Jonathan trova dietro di se sua madre e la abbraccia con forza e tra le lacrime.

