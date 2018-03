MARCO FERRI/ Sarà eliminato? "Rimpiazza" Paola e Francesco con Perez e Franco (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri sarà eliminato? riflette sul proprio status all'Isola dei Famosi 2018: nostalgia dei vecchi compagni di viaggio ma non sembra lasciarsi abbattere dagli eventi.

Marco Ferri - Isola dei Famosi 2018

Marco Ferri sembra essersi risollevato negli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018. Anche se è il Peor della settimana, il modello è riuscito a trovare la sua dimensione nel reality ancora una volta. Fra il ruolo di maggiordomo e l'aiuto ai compagni, Marco si è davvero divertito ad indossare guanti bianchi e papillon. Francesca Cipriani era preoccupato del suo stato d'animo, forse perché negli ultimi tempi lo ha visto un po' pensieroso. Il concorrente non può fare a meno di notare che sente un po' di nostalgia per l'assenza delle persone con cui ha iniziato il suo percorso alle Honduras, da Francesco Monte a Paola Di Benedetto. Sa che li vedrà tutti una volta uscito da quest'esperienza, ma ha notato anche come sia l'unico sopravvissuto del suo vecchio gruppetto. Questo però gli sta dando anche modo di stringere il legame con altri Naufraghi, come per esempio Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Con quest'ultimo imparticolare sembra essersi creato un bel rapporto. Clicca qui per vedere il video di Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018.

LA CACCIA ALLE LUMACHE DIVENTA UN MOMENTO DI RIFLESSIONE

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo al lavoro Marco Ferri in quest'ultima settimana di reality. In quanto Peor del momento, il modello è stato infatti incaricato di portare a termine diversi compiti, pena ripercussioni sulle razioni cibo sia per se stesso che per il Mejor, Amaurys Perez. Marco però è riuscito a centrare diversi successi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta delle lumache, 40 in tutto. Un compito che il concorrente ha trovato persino divertente, dato che è "un fan della caccia alle lumache", e che ha voluto portare a termine senza l'aiuto degli altri Naufraghi. Questa particolare missione gli ha permesso infatti di stare un po' da solo e di riflettere sul proprio percorso nel programma. "Ho scoperto un nuovo me", ha notato durante il confessionale, poco prima di portare ai compagni d'avventura un bottino davvero significativo. Marco infatti è riuscito a raccogliere 80 lumache, il doppio rispetto a quanto richiesto dagli autori del programma. Clicca qui per vedere il video di Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018.

IL MODELLO SARA' FRA I FINALISTI?

L'arrivo di Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018 non è stato di certo semplice, dato che è stato il più contestato dal gruppo fin dalla prima puntata. Sembra però che Francesco Monte avesse ragione a credere che il modello fosse stato mal interpretato dai nuovi compagni d'avventura e che fosse in realtà un'anima buona. Dopo il primo impatto forte, il modello è riuscito alla fine a farsi conoscere in modo positivo da tanti Naufraghi, anche se rimangono all'attivo gli attriti con Alessia Mancini. Per ironia della sorte, il cerchio si stringe sempre di più e Ferri è costretto a dividere maggiori spazi con la sua rivale più accanita. Rosa Perrotta intanto ne decanta le lodi sull'Isola che non c'è con Elena Morali, a cui ha confidato di vedere il modello come uno dei concorrenti più corretti di quest'edizione. Secondo l'ex tronista infatti Marco è l'unico ad esporsi, dire quello che pensa ed essere coerente con quello che fa.

© Riproduzione Riservata.