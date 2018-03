MARGHERITA BUY / L'attrice presenta il film "Io c'è", nelle sale dal 29 marzo (E poi c'è Cattelan)

Margherita Buy questa sera sarà ospite di "E poi c'è Cattelan" per presentare "Io c'è", il suo ultimo film nelle sale dal 29 marzo. Con lei anche gli altri attori del cast.

20 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Alessandro Cattelan, conduttore di "E poi c'è Cattelan"

Appuntamento imperdibile questa sera con E poi c'è Cattelan, il late show di Sky uno che questa sera ospiterà Margherita Buy. L'attrice, in particolare, raggiungerà il celebre salotto di Alessandro Cattelan assieme a Edoardo Leo, Giuseppe Battiston, Margherita Buy e Giulia Michelini, cast del film "Io c'è", prodotto da Vision Distribution, che la vede dallo scorso 29 marzo protagonista nelle sale. Margherita Buy avrà quindi la possibilità di svelare al pubblico di Sky uno gli aneddoti più interessanti vissuti sul set della pellicola, ma allo stesso tempo si racconterà in una lunga intervista alla scoperta della sua vita, dei successi più recenti e di ciò che l'attende nei prossimi mesi. Non mancheranno, come sempre, risate e tanto divertimento, per un appuntamento che si preannuncia imperdibile. Margherita Buy, lo ricordiamo, non è un volto noto del late show di Sky uno: l'attrice, infatti, è stata ospite di Alessandro Cattelan nell'aprile dello scorso anno.

"L'ANSIA? È UN AVVERTIMENTO"

Margherita Buy questa sera raggiungerà il salotto di E poi c'è Cattelan per presentare "Io c'è", la sua ultima fatica cinematografica nelle sale dal 29 marzo. Ospite del noto late show già nello scorso anno, Margherita Buy non ha mai nascosto di doversi confrontare molto spesso con attacchi d'ansia, che lei considera non come uno stato d'animo da curare ma, al contrario, come un sentimento da assecondare: "La vivo come un allarme, uno stato d’animo di attenzione verso se stessi - ha rivelato l'attrice a Vanity Fair - Quando qualcosa non ti piace, non la trovi giusta, questa sensazione strana, che può essere definita in modo generico come ansia, è un avvertimento. Che va ascoltato, non temuto o sedato". Nella sua straordinaria carriera, l'attrice vanta numerose pellicole di grande successo, fra le quali "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek, film del 2001, e "I giorni dell'abbandono", pellicola diretta da Roberto Faenza nel 2005. Vincitrice di ben sette David di Donatello, sette Nastri d'Argento e ben cinque Globi d'Oro, Margherita Buy è una delle attrici più apprezzate del panorama nazionale e internazionale, e oggi vanta una straordinaria carriera con oltre 60 film all'attivo.

