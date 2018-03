Mara Venier/ La confessione shock:"Mi hanno ubriacata!" (Isola dei Famosi 2018)

Mara Venier a L'Isola dei Famosi 2018: dal "caso vodka" al rumors che la vuole come possibile conduttrice di Domenica In al posto delle sorelle Parodi.

Mara Venier è l'opinionista della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi che vedremo all'opera, insieme al collega Daniele Bossari, anche nella puntata serale che andrà in onda martedì 20 marzo 2018, in prima serata su Canale 5. Mara Venier, durante la scorsa puntata dell'Isola, ha divertito il pubblico con un aneddoto che, ovviamente, ha fatto scatenare anche la Gialappa's Band. L'opinionista, infatti, come ha riportato anche il quotidiano Libero, ha dichiarato di aver bevuto per sbaglio un bicchiere di vodka poco prima dell'inizio della puntata e di essere, quindi, particolarmente brilla: "Mi hanno ubriacata!". Questa è stata la battuta della Gialappa's Band: "La Venier ubriaca è una bomba a orologeria!". Durante quest'ultima settimana, però, Mara Venier non è stata unicamente al centro delle dinamiche riguardanti L'Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, potrebbe fare ritorno in Rai durante la prossima stagione, tornando al timone di un programma televisivo che ha condotto per svariate edizioni.

MARA VENIER A DOMENICA IN?

Stiamo parlando, ovviamente, di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai 1 reduce da una stagione di ascolti non particolarmente alti. L'edizione di quest'anno è stata condotta da Cristina Parodi e Benedetta Parodi. Per la prossima stagione, invece, si vocifera che Mara Venier e Antonella Clerici siano in lizza per condurre la prossima edizione di Domenica In. L'indiscrezione è stata pubblicata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: "I dirigenti di viale Mazzini sono già a lavoro sui palinsesti della prossima stagione. Gira voce che i due nomi più quotati per Domenica In siano quelli delle due biondissime signore della tv: Mara Venier, 67 anni, e Antonella Clerici, 54. Chi la spunterà?". Ricordiamo che, durante questa stagione televisiva, Mara Venier ha ricoperto nuovamente il ruolo di giudice nel talent show Tu sì que vales, condotto da Belen Rodriguez, quest'anno con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Gli altri giudici del programma sono Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

MARA VENIER: LE ULTIME FOTO SU INSTAGRAM

Per quanto riguarda la sua attività sui social network, invece, Mara Venier ha voluto condividere con i suoi fans alcune foto scattate durante una cena con uno dei suoi più grandi amici, Massimo Boldi. Nella prima delle due foto pubblicate, possiamo vedere l'attore e comico milanese stampare un bel bacio su una guanca a Mara Venier. La didascalia condivisa dalla conduttrice è stata la seguente: "Stasera cenetta tête-à-tête con il mio cipollino... tante risate ....#amiciziaquellavera". Nella seconda foto, invece, Mara Venier e Massimo Boldi hanno sorriso a favore dell'obiettivo. La didascalia, in questo caso, è stata la seguente: "Cipollinoooooooo". L'ultima foto pubblicata in ordine di tempo, che possiamo trovare sul profilo ufficiale Instagram di Mara Venier, ritrae la conduttrice nelle vesti di nonna, insieme al nipotino Claudio. Sempre per quanto concerne la sua famiglia, Mara Venier ha anche condiviso un ricordo televisivo riguardante anche sua figlia Elisabetta Ferracini. Tra le ultime foto, tornando all'Isola, c'è anche un'immagine che la ritrae con Daniele Bossari.

