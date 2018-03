Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv/ Queen Mary ospite di Vuoi Scommettere?

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv per Vuoi scommettere, il nuovo programma di canale 5: Queen Mary sarà ospite della bionda showgirl svizzera.

20 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Michelle Hunziker

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme in tv. Dopo essere stata, insieme al marito Tomaso Trussardi, di una delle puntate di C’è posta per te, la bionda showgirl svizzera è pronta a ricevere all’interno del suo nuovo programma Queen Mary, pronta a ricambiare il favore. Maria De Filippi, infatti, sarà una degli ospiti di Vuoi Scommettere? che partirà ad aprile su canale 5 e che sarà condotto proprio dalla Hunziker. Si tratta di una rivisitazione dello storico programma di Raiuno, Scommettiamo che?, condotto qualche anno fa da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi. Michelle Hunziker dovrebbe essere l’unica padrona di casa di Vuoi scommettere e per partire alla grande, come rivela il portale Bitchyf, avrò accanto a sé, in qualità di ospite, proprio la regina del sabato sera. Mediaset ha così deciso per il lancio del nuovo programma di puntare su due delle donne più importanti della sua rete.

TUTTO SU VUOI SCOMMETTERE?

Vuoi scommettere? Farà compagnia agli italiani a partire dalle prossime settimane. La data della messa in onda della prima puntata, infatti, non è ancora stata svelata. In prima serata su canale 5, Michelle Hunziker guiderà una serie di concorrenti che cercheranno di mettere alla prova le proprie capacità cercando di superare una determinata sfida. Ancora non si sa se il programma, esattamente come nella versione di Raiuno, punterà molto anche sugli ospiti. Se canale 5 ha deciso di riproporre una nuova versione di Scommettiamo che?, la Rai, invece, ha puntato sul ritorno de La Corrida al cui timone ci sarà Carlo Conti, volto maschile di punta di Raiuno. Due grandi ritorni, dunque, per la televisione italiana. Quale avrà più successo conquistando il pubblico e gli ascolti?

© Riproduzione Riservata.