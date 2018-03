Marta Pasqualato/ Uomini e Donne: la corteggiatrice conosce il padre di Nicolò Brigante

Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, di Uomini e Donne andrà in onda una nuova esterna tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante. Il tronista presenta la ragazza al padre.

20 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Marta Pasqualato (Instagram)

Manca poco alla scelta di Nicolò Brigante, tronista di Uomini e Donne. Il siciliano ha deciso di non conoscere altre ragazze e di concentrarsi esclusivamente su Virginia Stablum e Marta Pasqualata, tornata in studio dopo le polemiche per una presunta segnalazione. Nella puntata di oggi, martedì 20 marzo, del trono classico andrà in onda la nuova esterna di Nicolò e Marta, in cui il tronista le fa conoscere il padre. “Sento che abbiamo ritrovato un po’ di serenità”, dice Marta aggiungendo che al momento non può dirsi innamorata del tronista. Dopo la clip Virginia dice di essere molto delusa e che non si presenterà in esterna fino alla scelta. Marta invece continua a chiedere al tronista quando sarà la sua scelta. Stando ad alcuni anticipazioni del Vicolo del News, in studio Marta viene spesso attaccata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non credono alla sua innocenza sulla famosa segnalazione.

I fan di Marta Pasqualato

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere cosi come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un opera di teatro che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca senza applausi. Charlie Chaplin. #gliocchinonmentono #fidatiancoradime”, ha scritto su Instagram Marta Pasqualato dopo la registrazione di questa puntata. Sui social i fan della ragazza, fanno ovviamente il tifo per lei: “Le vostre esterne dalla prima all'ultima mi fanno palpitare il cuore, emozionano tantissimo! Siete meravigliosi L'AMORE VINCE SU TUTTO”, ha scritto un utente. Un altra ragazza teme che il tronista Nicolò Brigante sceglierà Virginia e invita Marta ad agire: “Ma non potresti lottare fortissimo con le unghie e con i denti dandogli dimostrazione e facendo del tutto affinché scelga te? Ti prego muoviti! Adoro voi insieme”.

