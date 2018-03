NADIA RINALDI/ Al suo ritorno parlerà del canna-gate? (Isola dei Famosi 2018)

Nadia Rinaldi rientra in studio dopo l'ultimo step all'Isola dei Famosi 2018. Quali rivelazioni farà l'attrice sulla sua seconda esperienza alle Honduras?

Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta - Isola dei Famosi 2018

Nadia Rinaldi sta per ritornare nello studio dell'Isola dei Famosi 2018. L'attrice romana è riuscita a rimanere all'Isola che non c'è per due settimane prima di dover abbandonare le Honduras grazie al televoto. Il suo posto è stato infatti preso da Rosa Perrotta, con cui ha avuto modo di chiarire qualche tensione passata poco prima di scoprire il verdetto. Questa sera sarà presente su Canale 5 per parlare della sua recente esperienza nel reality, molto diversa dal primo step sotto ogni punto di vista. Non è chiaro intanto se quanto accaduto nell'ultima puntata possa ripercuotersi sull'attrice oppure no: si parla ancora del famoso canna-gate e delle ultime rivelazioni di Striscia la Notizia. La Rinaldi ed un suo audio privato è stato diffuso infatti subito dopo la sua seconda partenza. Come andrà a finire? Non è detto che la questione possa ritornare al centro dell'intervento dell'ex concorrente, dato il recente sbotto in tv di Alessia Marcuzzi contro la Henger.

LE DUE ESPERIENZE DELL'ATTRICE ALLE HONDURAS

L'Isola dei Famosi 2018 ci ha mostrato due volti di Nadia Rinaldi, per via della doppia partecipazione al reality. Nella prima fase abbiamo visto infatti la concorrente tesa, distrutta dalle fatiche e stravolta sul viso. Tutti elementi che all'Isola che non c'è sembravano invece magicamente scomparsi. Forse perché la Playa Dos le ha permesso di entrare in contatto con pochi concorrenti alla volta e nello specifico con Elena Morali, con cui non ha mai avuto da ridire. L'abbiamo vista infatti rilassata, distesa e persino diplomatica. Questo particolare però potrebbe essere collegato alle informazioni ricevute subito dopo la prima eliminazione, che le hanno permesso di rientrare in gioco con qualche consapevolezza in più. Ed anche con sopracciglia e ciglia rinnovate, visto che ha fatto tesoro di uno dei trucchi della Morali per sfoggiare un look quasi del tutto immutato del tempo. Merito degli accorgimenti estetici che le hanno permesso di mostrare alle telecamere un volto sempre fresco e perfetto.

LA PACE INASPETTATA CON ROSA PERROTTA: QUANTO C'E' DI VERO

Le speranze di Nadia Rinaldi di rimanere all'Isola dei Famosi 2018 si sono infrante la settimana scorsa, quando il televoto ha decretato la sua eliminazione. Un brutto colpo per l'attrice romana, che aveva rivolto un particolare appello ai fan per poter proseguire il suo nuovo percorso. L'abbiamo vista aprire i cocchi con facilità - e con qualche dito tagliato - e creare un bel rapporto con Elena Morali. Le due infatti si erano trovate fin troppo bene insieme ed erano riuscite a ricreare un ambiente sereno, che sull'Isola principale viene continuamente corrotto dalla faticosa convivenza fra tutti i Naufraghi. Prima di lasciare le Honduras, Nadia ha persino rivelato di aver fatto pace con Rosa Perrotta. Poco prima dell'annuncio del televoto le abbiamo infatti viste abbracciate e pronte ad affrontare una nuova pagina insieme. Le due rivali saranno davvero riuscire a lasciarsi alle spalle gli scontri avvenuti in numerose dirette? Sembra difficile, soprattutto se si considera i pochi minuti che hanno avuto a disposizione prima di dividersi ancora una volta.

