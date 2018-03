Niccolò Ferrari/ Uomini e Donne: il corteggiatore vuole delle risposte

Il corteggiatore Nicolò Ferrari, ex protagonista di Riccanza, è tornato a Uomini e Donne. Ma il ragazzo ha molte domande e vuole delle risposte da Nilufar Addati.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne sono stati mostrati i confronti di Nilufar Addati con Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. La settimana scorsa i due corteggiatori hanno deciso di lasciare il programma, delusi dal comportamento della tronista. Dopo l’acceso faccia a faccia con Giordano Mazzocchi, Nilufar è andata nel camerino di Nicolò. I toni sono stati meno accesi di quelli di Giordano, ma anche l’ex protagonista di Riccanza non è stato “delicato” con la tronista: “Se tu no hai rispetto per te stessa, perché te ne devo portare io? Dove ce l’hai dignità?”, le chiede ripetutamente. Nilufar però ribadisce la sua posizione: “Posso decidere io quando smettere di andare dietro a una persona? Per me è assurda l’idea che per una cosa del genere non ti vedo più…”. Nicolò però non riesce a credere alle sue parole: “Lorenzo ha perso credibilità ma anche tu l’hai persa per me. Ora per me vali zero, per tutto quello che è la tua incoerenza… Quello che abbiamo costruito non ti è bastato per dare spazio a un altro ragazzo oltre a Lorenzo?”.

Nicolò vuole delle risposte da Nilufar

La tronista scoppia a piangere e dice di non sentisi adatta al trono: “Ma ora non posso scappare e non voglio”. Il corteggiatore è certo che la tronista non sia interessata a lui e non vuole tornare in studio. Ma Maria De Filippi annuncia che Nicolò è tornato. Il ragazzo si rivolge a Nilufar dicendo di avere molto molte domane e che vuole delle risposte. I fan del programma non hanno accolto con grande entusiasmo il ritorno di Nicolò Ferrari: “Nicolò che torna a fine puntata, proprio per far capire quanto poco sia importante”, “Io non torno non me la sento. Invece è tornato! Vieni Nicolò ... la coerenza questa sconosciuta” e “Grande Nicolò parole giuste. Però la coerenza… se poi torni”, sono alcuni commenti apparsi su Twitter. Una sua fan, invece, ha scritto: “Nicolò Riccanza sei troppo per questa scema”.

